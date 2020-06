Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Cilento: chi ha vinto la puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, dopo aver assaporato l'ospitalità e la cucina di un'area decretata Patrimonio dell'Umanità per l'Unesco come il Cilento, ha decretato chi ha vinto: l'Agriturismo Podere Rega è il miglior ristorante con azienda agricola della zona.

Dopo alcune puntate ambientate in città e in alta montagna, Alessandro Borghese riporta i suoi spettatori in una regione che si permette il lusso di non dover per forza scegliere: sospeso tra mare e colline, il Cilento si bea del prestigioso riconoscimento Unesco grazie alle sue bellezze naturalistiche e di interesse storico. Da oggi l'area può anche vantare il miglior ristorante con azienda agricola annessa, quell'Agriturismo Podere Rega che si trova proprio in uno dei suoi siti più celebrati in tutto il mondo: Paestum.

Certo, non che la vittoria sia balzata tra le mani della proprietaria - e cuoca - Tiziana in maniera così semplice: nonostante i sorrisi di circostanza e l'apparente informalità, i tre sfidanti - Vincenzo con Agriturismo La Sfruscià, Alessia con Agriturismo Zio Cristoforo e Angelo con La Fattoria del Cilento - hanno dato battaglia, senza risparmiare frecciatine avvelenate, voti bassi e rimostranze più o meno credibili. Senza contare che i 5 punti di bonus sono andati ai salumi di Vincenzo (e della nonna). Ma ancora una volta è stato chef Borghese a ribaltare la classifica e a decretare che, pur senza nulla togliere al gusto e alla cura degli altri tre ristoratori, l'Agriturismo Podere Rega e tutta la passione di Tiziana meritavano la vittoria, anche soltanto per un soffio e un punto rispetto all'agguerrita Alessia.

Scopriamo qualcosa in più sul ristorante che ora può appuntare alla vetrina il bollino di Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Tiziana è la titolare e la cuoca e ha deciso di aprire l'Agriturismo Podere Rega con il marito Gerardo. Il suo regno è la cucina, che propone sempre menu stagionali legati a ciò che la terra offre, come ravioli di ricotta o di patate, mozzarella e parmigiano, alici in pastella e stracotto di vitello al timo.

Il locale si trova a Paestum, a soli 800 metri in linea d'aria dal tempio di Nettuno. Al suo interno, nonostante si tratti di un agriturismo, si nota la delicatezza femminile. Qui vengono coltivati moltissimi ortaggi, in base alla stagione, come broccoli, cavolfiori, scarole e piante aromatiche di diverso tipo, e non manca neanche la frutta, come ad esempio i kiwi. Le uniche cose che non vengono prodotte sono il vino e i formaggi. I clienti possono fare una passeggiata per l'orto e successivamente tornare al ristorante per gustare quello che i loro occhi hanno visto.