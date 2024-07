Alec Baldwin in tribunale per la sparatoria di Rust: iniziato il processo

Alec Baldwin si è presentato in tribunale per il primo giorno di udienza nel processo in cui è accusato di omicidio colposo in Nuovo Messico, per quanto accaduto sul set di Rust, con la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza.

L'attore, accompagnato dalla moglie Hilaria e dal fratello Stephen, rischia fino a 18 mesi di carcere se dovesse essere condannato per la sparatoria avvenuta sul set del film nel mese di ottobre 2021. Ad aprire il processo è stata la procuratrice Erlinda Johnson.

L'accusa

Johnson ha dichiarato in aula:"È semplice e chiaro. Le prove mostreranno che qualcuno ha fatto finta di giocare con una pistola vera e ha violato le regole fondamentali di sicurezza delle armi da fuoco. Quel qualcuno è l'imputato, Alexander Baldwin".

Alec Baldwin sul set di Still Alice con Julianne Moore

L'avvocato di Baldwin, Alex Spiro, ha iniziato la sua difesa:"Questa è una tragedia indicibile. Ma Alec Baldwin non ha commesso alcun crimine. Era un attore. Un attore che interpretava il ruolo di Harlan Rust. Un attore che interpreta un personaggio può agire in modi letali, che semplicemente non sono letali su un set cinematografico. Queste regole fondamentali, non sono regole fondamentali su un set cinematografico".

Secondo la difesa, non era compito di Alec Baldwin garantire la sicurezza sul set del film ma altre persone:"Quelle persone" prosegue Spiro "hanno fallito nei loro compiti ma Alec Baldwin non ha commesso alcun crimine". L'avvocato ha fatto sentire alla corte anche la registrazione della chiamata al 911:"Il Bonanza Creek Ranch ha due persone colpite accidentalmente su un set cinematografico da una pistola di scena. Abbiamo bisogno di aiuto immediatamente" si sente nell'audio.

Il processo proseguirà nei prossimi giorni e dovrà stabilire la colpevolezza o l'innocenza di Alec Baldwin, protagonista e produttore del film Rust, diretto da Joel Souza, una delle due persone colpite dai colpi di pistola in scena.