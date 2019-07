Alé: il trailer del documentario in arrivo su Infinity!

Infinity ha diffuso online il trailer di Alè, il documentario disponibile sul servizio streaming da agosto e realizzato dalla casa di produzione indipendente Soul Film.

Il titolo si rifa a un termine molto utilizzato tra gli esperti di arrampicata in Italia e in Europa per esprimere "l'incitamento giocoso, il grido corale e la preghiera auto-motivazionale in situazioni difficili", dal francese allez. Il documentario sull'arrampicata sportiva co-finanziato da Infinity segue il percorso aperto dal vincitore del premio Oscar Free Solo. A produrre la pellicola, la piccola casa di Soul Film, che ha dichiarato:

"Quello che sembrava interessante era il racconto del mondo degli arrampicatori non professionisti, coloro che non ne hanno fatto l'unica ragione di vita, ma che ne affrontano i rischi e ne colgono le meraviglie esattamente come i grandi sportivi".

Alé avrà due temi principali: il primo offrirà uno sguardo ampio sul mondo dell'arrampicata (dalla palestra alla montagna), racconterà cosa succede in una lezione tipo, chi sono gli appassionati ed entrerà nelle storie dei protagonisti. Il secondo, invece, ci porterà in uno dei laboratori di scarpette d'arrampicata più importanti d'Europa che mantiene salda la fede nell'artigianato, nella manualità e anche nell'associazione Inspire , fondata da ragazze appassionate di sport outdoor tra cui l'arrampicata, le quali sostengono una forma di eco-partecipazione e la cui attività è la tutela ambientale. Al loro fianco Sadomasoclimb: chiodatori che si prendono cura delle falesie per la comunità di arrampicatori.