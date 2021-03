Alberto Tomba oggi: cosa fa il campione di sci vincitore di tre ori olimpici

A Sanremo 2021 stasera arriverà Alberto Tomba, uno degli sportivi italiani più amati degli anni Novanta. Il campione di sci nella sua carriera ha conquistato due ori olimpici e due titoli mondiali nello slalom gigante e nello slalom speciale a Sierra Nevada 1996. Alberto Tomba oggi continua a lavorare nel mondo della disciplina sportiva che lo ha reso immortale: scopriamo cosa fa nel dettaglio.

Una foto di Alberto Tomba

La quinta serata di Sanremo 2021 prevede una serie di ospiti importanti, degna della finale della kermesse televisiva più amata dagli italiani. Un Sanremo che, grazie alla presenza di Zlatan Ibrahimović, ha visto salire sul palco dell'Ariston molti sportivi. Stasera tocca ad Alberto Tomba, uno dei miti dell'Italia degli anni Novanta.

Nato a Castel de'Britti frazione collinare di San Lazzaro di Savena presso Bologna il 19 dicembre 1966, Alberto Tomba è stato in grado di vincere per ben 50 volte una gara valevole per il titolo di Campione del mondo. Grazie a questo straordinario risultato ha conquistato ben 2 titoli mondiali nello slalom gigante e nello slalom speciale a Sierra Nevada 1996. Alberto Tomba inoltre ha vinto per 4 volte la coppa del mondo di slalom gigante e 5 volte la coppa del mondo di slalom speciale.

La carriera di Alberto Tomba è finita il 15 marzo 1998, con una vittoria nell'ultima gara a cui ha partecipato. Una volta finita la carriera agonistica è iniziata la sua vita privata, ma lo sport continua ad avere un ruolo importante. L'Italia nel 2006 ospitò i Giochi Olimpici invernali a Torino e Alberto è stato il testimonial di quella edizione ed è stato uno dei tedofori che ha portato la fiamma olimpica nel corso della cerimonia di apertura. Alberto è stato commentatore di Sky Sport in due edizioni dei Giochi Olimpici. È testimonal per la regione Emilia Romagna ed è ospite dei programmi sportivi che trasmettono le gare di Coppa del Mondo di Sci.

Tomba è socio fondatore dell'associazione Laureus che si occupa della promozione dell'attività sportiva contro il disagio sociale.