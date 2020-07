Alberto Sordi: Sordi 100, al via a Castiglioncello la tre giorni per il centenario dell'attore

Il centenario di Alberto Sordi celebrato nella sua Castiglioncello in una tre giorni di cinema e incontri dal 19 al 21 luglio.

Al via Domenica 19 luglio Sordi100, la tre giorni che il comune di Rosignano Marittimo, in collaborazione con il Centro Studi commedia all'italiana, dedicata, quest'anno ad Alberto Sordi in occasione del centenario della sua nascita.

Nel corso dell'evento Le Notti del Cormorano, che come ogni anno si concluderà con il premio Suso Cecchi D'Amico martedì 21 luglio, domenica 19 luglio alle 21,30, al cinema La Pineta di Castiglioncello, sarà proiettato Il Boom, film del 1963 di Vittorio De Sica, soggetto e sceneggiatura di Cesare Zavattini. Sordi interpreta Giovanni Alberti, un piccolo imprenditore edile negli anni del boom economico, che si è fortemente indebitato a causa delle sue scarse capacità negli affari, ma soprattutto per il suo elevato tenore di vita, che si sforza di mantenere a tutti i costi per accontentare la bella e frivola moglie Silvia, di cui è molto innamorato. Dopo che Giovanni, impossibilitato a restituire un prestito, ha chiesto aiuto finanziario a parenti e presunti amici ricevendo solo rifiuti, inaspettatamente la moglie di un ricco costruttore, gli dà un appuntamento privato prospettandogli un affare interessante.

La visione del film sarà introdotta da Massimo Ghirlanda, critico e presidente del Centro Studi Commedia all'italiana e dalla giornalista Maria Antonietta Schiavina che ha pubblicato, a maggio di quest'anno, il libro Alberto racconta Sordi, edito da Mondadori.

Lunedì 20 luglio alle ore 21.30 sarà proiettato Il Marchese del Grillo, ambientato nella Roma papalina del 1809 dove il marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell'ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria. Il film sarà introdotto da Masolino d'Amico, autore del primo libro sulla commedia all'italiana. Con Masolino D'Amico saranno presenti Giacomo Scarpelli, sceneggiatore e presidente della giuria del Premio Suso Cecchi D'Amico 2020 e del critico cinematografico Fabio Canessa.

Martedì 21 luglio alle ore 21,30, come ogni anno in occasione del compleanno della signora del cinema italiano, La Pineta a Castiglioncello, ospiterà la cerimonia di consegna del Premio alla sceneggiatura Suso Cecchi D'Amico, IX edizione che quest'anno andrà a Mario Piredda e a Giovanni Galavotti per il film L'agnello di cui Mario Piredda è anche regista.