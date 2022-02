Alberto Matano: “ho un compagno e vorrei sposarmi”

Sempre geloso della sua vita privata, Alberto Matano ha svelato di avere un compagno ma non ha voluto rivelarne l'identità: il conduttore de La Vita in diretta ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa a 7, settimanale del Corriere della Sera. Il giornalista, che ha 49 anni, è pronto per il matrimonio ma ritiene che sia tardi per avere figli.

Lo scorso ottobre, dopo l'affossamento del DDL Zan, Alberto Matano ha fatto coming out in diretta televisiva. Dopo aver mandato in onda un servizio su alcuni episodi di omofobia, il giornalista ha detto: "Vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L'ho provato sulla mia pelle e so cosa significa e allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto".

Nelle ultime ore Alberto Matano, sempre molto attento a difende la propria privacy, ha rilasciato un'intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera, dove ha svelato alcuni aspetti della sua vita privata. Il conduttore del programma di Rai 1 ha rivelato di avere un compagno al suo fianco e che insieme stanno pensando di sposarsi.

"Ho sempre pensato che la mia vita privata non dovesse essere oggetto di attenzioni morbose e l'ho protetta con determinazione. Ma davanti alla difesa di diritti fondamentali non posso tirarmi indietro, il richiamo è troppo forte", ha detto Alberto, parlando del motivo per cui ha scelto di fare comimg out ad ottobre.

"Perché ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti", - ha detto il giornalista spiegando le ragioni per cui non parla della sua vita sentimentale - e poi: "le etichette mi sono sempre andate strette. Nel corso della mia vita non ho avuto confini nella mia affettività. L'ultimo Sanremo ci ha dato una lezione: non ci sono categorie dove esiste amore".

Sul suo futuro sentimentale Alberto Matano e la persona che gli sta accanto hanno le idee chiare: "se con il mio compagno decideremo di sposarci, allora lo annunceremo e condivideremo la nostra gioia con tutti", Alberto infatti ha intenzione di sposarsi, magari a breve "senza far passare troppo tempo. Forse è tardi per diventare genitori: si è fatta "una certa" per i figli".