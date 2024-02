Alan Moore annuncia il suo nuovo fumetto: 'Una celebrazione della magia e dell'occulto'

Nonostante volesse abbandonare il mondo dei fumetti, è in arrivo la nuova opera di Moore, autore di Watchmen e From Hell.

Alan Moore ha dichiarato l'intenzione di voler abbandonare i fumetti, ma sembra abbia trovato il tempo per tornare sui suoi passi e annunciare il suo ultimo lavoro in quel mondo.

Recentemente, Top Shelf Productions e Knockabout Limited hanno annunciato la data di pubblicazione dell'atteso volume a fumetti/prosa The Moon and Serpent Bumper Book of Magic. Frutto della pluriennale collaborazione creativa tra Moore (From Hell, La Lega degli Straordinari Gentlemen) e il suo "mentore creativo e magico" Steve Moore, Top Shelf descrive il libro come una "celebrazione della magia e dell'occulto che è stata meticolosamente sviluppata per quasi due decenni e che prende vita attraverso una combinazione di prosa, illustrazione e arte sequenziale di cinque incredibili artisti".

The Moon and Serpent Bumper Book of Magic sarà in vendita nell'ottobre 2024.

Metà fumetto, metà prosa

La commistione tra fumetto e prosa è qualcosa con cui Moore ha già giocato un po' in passato e, sebbene non sia particolarmente comune tra gli editori americani, Top Shelf è una delle aziende che hanno lavorato spesso in questo ambito. La recente pubblicazione Mary Tyler MooreHawk di Dave Baker ha fatto la stessa cosa.

"Uno dei grandi onori della mia carriera editoriale è stato quello di lavorare con Alan Moore a tanti progetti monumentali, come From Hell e Lost Girls", ha dichiarato Chris Staros, caporedattore di Top Shelf Productions, in un comunicato.

"The Moon and Serpent Bumper Book of Magic rappresenta un'incredibile pietra miliare, creata da Alan e Steve e portata brillantemente in vita da cinque artisti indimenticabili. È stato un privilegio vedere queste menti magiche trascorrere anni a costruire questa opera, e sono orgoglioso di unirmi a Knockabout per condividerlo finalmente con il mondo".