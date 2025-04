Aladdin tornerà sul grande schermo in un'inedita versione horror

La storia di Aladdin ritornerà sul grande schermo, ma in versione horror. A maggio inizieranno infatti nel Regno Unito le riprese di un nuovo film che proporrà un approccio 'dark e sovrannaturale' del racconto del giovane che si imbatte in un genio in grado di realizzare i suoi desideri.

Che cosa racconterà il film

Empire Studios, Every Entertainment e 8th Law Pictures ha svelato i primi dettagli di Aladdin: The Monkey's Paw, che sarà diretto da Bradley Stryker (Terrifier 3).

Al centro della trama ci sarà Aladdin, un londinese dei giorni nostri, che eredita un'antica zampa di scimmia che si credeva fosse in grado di esaudire i desideri, scoprendo però che ogni desiderio ha un prezzo straziante da pagare. Mentre chi lo circonda inizia a diventare vittime della sua maledizione, il protagonista deve affrontare un male crescente e la forza demoniaca che si nutre di ogni desiderio che è stato espresso.

Chi saranno gli interpreti dell'horror

Nel cast di Aladdin: The Monkey's Paw ci sono Nick Sagar (Queen of the South), Ricky Norwood (EastEnders), Montana Manning (Tell Me Everything), e Stryker.

Charley McDougall ha scritto la sceneggiatura del film e ne è uno dei produttori insieme a Jamie McLeod-Ross (The Reckoning), Nick Sagar e Stryker che ha dichiarato: "Questo film sarà così divertente. Parla degli alti e bassi di ciò che consideriamo i nostri sogni e desideri... E poi lo scagliamo in un film di genere in cui la posta in gioco non è mai stata così diabolica e divertente".

McDougall ha aggiunto: "Non stiamo realizzando solo un altro film horror, stiamo costruendo un mondo intorno a un concetto davvero iconico. La zampa, la mitologia, i personaggi... Tutto è lì".