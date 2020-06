Al passo con i Kardashian, su Netflix in streaming da oggi

Al passo con i Kardashian arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di giugno 2020: disponibile uno dei reality show più seguiti e longevi della tv americana, dedicato dalla famiglia Kardashian-Jenner.

Al passo con i Kardashian (Keeping Up with the Kardashians) è da sempre andato in onda sulla rete via cavo E! ed è stato creato da Ryan Seacrest, che ne è anche produttore esecutivo. La serie è andata in onda la prima volta il 14 ottobre 2007 ed è diventata col tempo uno dei reality televisivi più longevi degli Stati Uniti d'America. Dal 2007 il reality segue gli alti e i bassi delle loro vite personali e professionali, i matrimoni e le rotture, le nascite dei loro figli, tensioni familiari e momenti felici.

Kim Kardashian durante la sua apparizione al 'The Apprentice' a New York

Uno sguardo senza filtri nelle loro vite che è il segreto del loro impero mediatico. Le cinque sorelle sono diventate celebrities, trendsetter, influencer, imprenditrici con le loro linee di moda o di cosmetica, regine assolute del jet set internazionale. Insieme raccolgono un totale di quasi 600 milioni di followers su Instagram, 170 milioni su Twitter e 100 milioni su Facebook.

