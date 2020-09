Al passo con i Kardashian chiude, l'ultima stagione nel 2021: "Una decisione difficile"

Al passo con i Kardashian chiude dopo venti stagioni: l'addio è stato dato dai membri della famiglia Kardashian-Jenner sui social. Nel confermare un'ultima stagione nel 2021, Kim Kardashian ha scritto: "Senza Al passo con i Kardashian non sarei dove sono oggi".

Al passo con i Kardashian è stato presentato per la prima volta nel 2007 e ha trasformato la famiglia Kardashian-Jenner in superstar internazionali con un impero multimediale completo di linee di abbigliamento, aziende di cosmetici, app e l'interesse morboso dei tabloid per ogni aspetto della loro vita. "È con il cuore gonfio di tristezza che diciamo addio a Keeping Up With the Kardashian", hanno scritto tutti i membri della famiglia in una dichiarazione congiunta, firmata da Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Rob Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner e Scott Disick".

I Kardashian Jenner ringraziano gli spettatori per averli seguiti in tutti questi anni: "Dopo 14 anni, 20 stagioni, centinaia di episodi e diversi programmi spin-off, abbiamo deciso come famiglia di concludere questo viaggio molto speciale. Siamo oltremodo grati a tutti voi che ci avete seguito per tutti questi anni, sia nei nostri momenti migliori che in quelli peggiori, la felicità, le lacrime. Ameremo per sempre i meravigliosi ricordi e le innumerevoli persone che abbiamo incontrato lungo la strada".

Kim's Fairytale Wedding: A Kardashian Event - Kim Kardashian con Kris Humphries nel giorno delle loro nozze

Al passo con i Kardashian (noto anche com il titolo originale, Keeping Up with the Kardashian) è stato un enorme successo a livello globale per la rete E!, che trasmette costantemente le repliche del franchise, pagando fior di quattrini per i diritti. Nel 2017, E! ha firmato un mega-accordo con la famiglia per tre nuove stagioni del programma fino 2020, l'accordo è stato di nove cifre. All'epoca, gli addetti ai lavori dissero che la cifra dell'accordo si aggirava sui 100 milioni di dollari anche se qualcuno parlò di 150 milioni di dollari chiesti dalla famiglia per firmare il rinnovo del contratto. Nel suo messaggio sui social Kim Kardashian ha detto: "Senza Al passo con i Kardashian non sarei dove sono oggi. Sono incredibilmente grata a tutti quelli che hanno guardato e sostenuto me e la mia famiglia negli ultimi incredibili 14 anni. Questo programma ci ha resi ciò che siamo".