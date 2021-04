Ajax-Roma di Europa League stasera in chiaro: dove vederla in TV e in streaming

Stasera si gioca Ajax-Roma: ecco dove vederla in TV e in streaming e dove recuperare gli incontri d'andata dei quarti di finale della UEFA Europa League 2020/2021 previsti oggi.

Ajax-Roma, che si gioca stasera alle 21:00, è uno degli incontri di andata validi per i quarti di finale della UEFA Europa League 2020/2021 e andrà in onda in esclusiva in chiaro.

Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Paulo Fonseca? Ajax-Roma andrà in onda alle ore 21:00 in chiaro su TV8; su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. Digitale Terrestre: diretta su Sky Sport Uno 482 e Sky Sport 484.

La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa. Il commento Tecnico sarà di Beppe Bergomi, mentre le interviste a bordocampo saranno realizzate da Angelo Mangiante.

Dove vedere le altre partite di Europa League in TV

Granada-Manchester United ore 21:00 - diretta esclusiva su Sky Sport 253

Telecronaca: Nicola Roggero

Telecronaca: Pietro Nicolodi

Telecronaca: Antonio Nucera

Dove vedere la Europa League in streaming

Tutte le partite trasmesse, compresa quella della Roma, possono essere viste in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC dai principali browser Web. La partita si potrà acquistare anche su NOW seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.