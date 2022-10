Ajax-Napoli: dove vedere in tv e in streaming la partita di Uefa Champions League stasera

Ajax-Napoli è la partita valida per la Champions League 2022/2023 che si gioca stasera ad Amsterdam: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Ajax-Napoli è la partita in programma stasera alle 21:00, terzo secondo turno della fase a gironi della UEFA Champions League 2022/2023. La squadra allenata da Spalletti gioca per la seconda volta consecutiva in trasferta.

Dove vederla in TV

Ajax-Napoli sarà trasmessa in televisione in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). La partita si gioca nella cornice della 'Johan Cruijff Arena'. La telecronaca sarà di Fabio Caressa, il commento tecnico di Giuseppe Bergomi. Il calcio d'inizio è previsto per le 21:00

Classifica del gruppo A: Napoli 6 punti, Liverpool 3, Ajax 3, Rangers 0.

Dove vederla in streaming

Il match Ajax-Napoli si potrà seguire in streaming attraverso l'app Sky Go, riservata agli abbonati. Si potrà acquistare il singolo evento sulla piattaforma NOW. La diretta streaming dell'incontro è disponibile anche su Mediaset Infinity+ con la telecronaca Mediaset di Massimo Callegari e il commento tecnico di Giancarlo Camolese