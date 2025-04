Aimee Lou Wood contro il Saturday Night Live per lo sketch "meschino e non divertente"

L'attrice Aimee Lou Wood ha spiegato nelle sue stories su Instagram perché non ha apprezzato lo sketch del SNL ideato come parodia di The White Lotus.

Aimee Lou Wood non ha apprezzato lo sketch di Saturday Night Live ispirato alla serie The White Lotus in cui è stata proposta anche una sua caricatura. L'attrice, pur non avendo nulla contro l'attrice Sarah Sherman che è stata coinvolta nel momento al centro delle polemiche, ha scritto sui social cosa non ha amato della parodia della serie ideata da Mike White.

Le critiche allo sketch

L'imitazione proposta sugli schermi durante il recente episodio di Saturday Night Live, infatti, secondo Aimee Lou Wood è "meschina e non divertente".

L'attrice, nelle sue storie Instagram, ha quindi aggiunto: "Sarà l'ultima cosa che dirò sulla questione. Non sono ipersensibile. Mi piace in realtà essere presa in giro quando viene fatto in modo intelligente e con buon umore. Ma la battuta era sul fluoro. Ho una grande fessura tra i denti, ma i miei denti non sono in cattive condizioni".

Aimee ha voluto ribadire che conosce benissimo le caratteristiche del Saturday Night Live, ma nello sketch lei e il suo personaggio nella serie, Chelsea, sono state attaccate in modo personale a differenza degli altri personaggi e interpreti.

L'attrice ha però chiarito in modo deciso: "Un'ultima cosa. Non è colpa di Sarah Sherman, non sto odiandola, sto odiando il concetto".

Aimee, per riassumere il suo punto di vista, ha riportato un commento allo sketch apparso online: "Era uno sketch tagliente e divertente finché all'improvviso non ha preso una brusca svolta nella misoginia degli anni '70".

La parodia della serie

The White Potus si ispirava alla stagione 3 della serie antologica, ecco il video dello sketch:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nelle sue stories, Wood ha ironizzato spiegando: "Almeno copiate in modo giusto l'accento, seriamente. Rispetto l'accuratezza anche se è meschina".

Aimee ha inoltre rivelato di aver ricevuto delle scuse da parte delle persone che lavorano per il Saturday Night Live e 'migliaia di messaggi' di sostegno. L'attrice britannica ha sottolineato: "Una nota positiva, tutti sono d'accordo con me quindi sono felice di aver detto qualcosa invece di ripensarci da sola senza dire nulla".