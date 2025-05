Aimee Lou Wood e Angelina Jolie insieme nel film Anxious People di Marc Forster

Aimee Lou Wood, vincitrice di un BAFTA e nota per i suoi ruoli in Sex Education e nella terza stagione di The White Lotus, si prepara a dividere lo schermo con Angelina Jolie in Anxious People, adattamento del romanzo omonimo di Fredrik Backman. Il film sarà diretto da Marc Forster (World War Z, Neverland - Un sogno per la vita) e prodotto da Black Bear e Hope Studios.

Tutti i dettagli del progetto

Secondo quanto anticipato, Wood interpreterà Grace, una rapinatrice riluttante che, durante un'improvvisa fuga, si ritrova a prendere in ostaggio un gruppo di sconosciuti riuniti in un open house. Jolie sarà invece Zara, una banchiera d'investimento che finisce per trovarsi al centro di questa situazione imprevedibile la vigilia di Natale. Nel caos che ne segue, emergono segreti, confessioni inattese e dinamiche sorprendenti tra otto perfetti estranei. Un crimine mai compiuto, un colpevole scomparso e un'improbabile connessione umana danno vita a una storia tragicomica e commovente.

Toxic Town. Jodie Whittaker e Aimee Lou Wood in una scena della serie.

Il film è tratto dal romanzo Gli ansiosi (Anxious People), scritto dallo stesso autore de L'uomo che metteva in ordine il mondo, diventato un successo editoriale e già portato sul grande schermo con il titolo Non così vicino (A Man Called Otto) con Tom Hanks. Alla sceneggiatura troviamo David Magee, candidato all'Oscar per Vita di Pi e Neverland - Un sogno per la vita, che ha curato l'adattamento del libro per il cinema.

La distribuzione internazionale del film è stata affidata a Black Bear International, mentre WME Independent si occuperà del mercato statunitense. Il progetto è stato uno dei titoli più discussi all'ultimo Marché di Cannes, dove ha attirato grande attenzione tra i distributori.

Sex Education 3: Aimee Lou Wood in una scena della serie Netflix

Per Aimee Lou Wood si tratta di un nuovo passo in avanti nella sua carriera cinematografica dopo le sue apprezzate performance in Living accanto a Bill Nighy e in Il visionario mondo di Louis Wain con Benedict Cumberbatch. La presenza di Angelina Jolie nel cast, premiata con l'Oscar per Ragazze Interrotte, aumenta ulteriormente l'attenzione verso il film, che promette di unire dramma, commedia e riflessione sociale in una cornice natalizia dal retrogusto amaro.