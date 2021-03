Aiello: cos'è il sesso ibuprofene di cui parla nella canzone Ora

Aiello è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Ora, incentrata sul cosiddetto sesso ibuprofene. Secondo il parere dell'artista, questa definizione indica una modalità di sesso curativo, liberatorio ma, in fin dei conti, tossico. Aiello ha ammesso di essere arrivato a questa conclusione durante il primo lockdown, periodo in occasione del quale il cantante ha riflettuto sul suo comportamento.

In occasione di un'intervista con Vanity Fair, Aiello ha dichiarato: "Ora racconta la storia di un uomo che si rende conto di essere stato uno stronzo. Durante il lockdown, io ho fatto un viaggio nel passato e mi sono chiesto perché mi fossero accadute determinate cose. Se non fossi rimasto chiuso in casa, probabilmente non mi sarei interrogato sulle mie azioni. Ognuno può interpretare l'espressione sesso ibuprofene come vuole. Io mi curavo le ferite a letto, mettevo pezze sul cuore ma non ho mai avuto il coraggio di restare, sono andato via invece che ripartire".

A trionfare all'ultima edizione del Festival di Sanremo sono stati i Maneskin con la canzone Zitti e buoni. Il secondo posto è andato alla coppia Francesca Michielin e Fedez, che hanno portato sul palco dell'Ariston Chiamami per nome. A completare il podio, infine, è stato Ermal Meta con Un milione di cose da dirti. Aiello si è classificato 25esimo, ovvero penultimo.

Nel 2012 Aiello ha debuttato in televisione esibendosi nel programma di Rai 1 Di che talento sei?. Il suo EP di debutto è Hi-Hello, per l'etichetta Irma Records. Il suo primo album in studio, invece, è Ex voto. Tra il 2019 e il 2020, Aiello ha preso parte a Quelli che il calcio, a Le iene e al Concerto del primo maggio online.