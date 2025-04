Ahsoka: una star della trilogia di Star Wars confermata per la seconda stagione

Durante lo Star Wars Celebration in Giappone, è stata presentata la seconda stagione di Ahsoka, confermando anche la presenza di uno dei personaggio più amati della saga di Star Wars, ovvero Anakin Skywaloker interpretato da Hayden Christensen. Lo show di Lucasfilm e Disney+ con Rosario Dawson protagonista deve ancora iniziare le riprese, ma con un mini-teaser al termine dello show sono stati annunciati diversi personaggi.

Il creatore di Ahsoka, Dave Filoni, il produttore esecutivo, Jon Favreau e Rosario Dawson sono saliti sul palco principale per discutere delle ispirazioni alla base della serie e della realizzazione della prima stagione. Filoni ha parlato della forte influenza della Principessa Mononoke di Hayao Miyazaki e Favreau ha evidenziato l'amore di George Lucas per il personaggio di Ahsoka, ricordando il casting della Dawson. L'attrice ha anche confermato che le riprese della seconda stagione di Ahsoka inizieranno la prossima settimana.

Ahsoka 2: cosa aspettarsi dalla seconda stagione della serie

Ahsoka: la protagonista nel quinto episodio

Dopo che una breve scena tra Anakin Skywalker e Ahsoka è stata mostrata sul grande schermo, Christensen è uscito tra gli applausi del pubblico. L'annuncio del suo ritorno è arrivato solo verso la fine del panel.

Lo stesso Christensen è uscito emozionato tra gli applausi della folla, sottolineando: "Non posso dire molto, ma Anakin tornerà nella seconda stagione di Ahsoka". Filoni ha parlato anche di Rory McCann che subentrerà nel ruolo di Baylan Skoll per sostituire il defunto Ray Stevenson, morto nel maggio 2023. Ha confermato che l'Ammiraglio Akbar tornerà nella seconda stagione e si scontrerà con il Grand'Ammiraglio Thrawn.

Christensen ha interpretato il futuro Darth Vader in Star Wars: L'Attacco dei Cloni del 2002 e Star Wars: La Vendetta dei Sith del 2005. L'attore ha fatto il suo ritorno nell'universo di Guerre stellari riprendendo il doppio ruolo di Anakin e Darth Vader nella serie dedicata a Obi-Wan Kenobi e poi è tornato ad apparire, ringiovanito con la CGI, in due episodi della prima stagione di Ahsoka.

L'attore è stato una delle attrazioni principali dell'evento di quest'anno, che ha visto tra le i numerosi eventi, firme di autografi e foto con i principali protagonisti di Star Wars come Anthony Daniels (C-3PO), Mads Mikkelson di Rogue One, la star di Andor, Diego Luna e Ahmed Best (Jar Jar Binks), tra gli altri. Tuttavia, Christensen, che non ha recitato in nessuna produzione importante e si è persino preso una pausa dal lavoro sullo schermo dopo aver concluso il suo ruolo nella trilogia in Star Wars negli anni '80, è stato la prima attrazione della celebrazione.

Obi-Wan Kenobi: Darth Vader in una foto della serie

Ahsoka 2 segue le vicende successive al Ritorno dello Jedi di Ahsoka Tano, la Jedi emarginata che era l'ex padawan (apprendista) di Skywalker. Lo show vede nel cast anche da Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Eman Esfandi, Evan Whitten, Genevieve O'Reilly, Ariana Greenblatt e Lars Mikkelsen.

La Star Wars Celebration, la convention per lo più biennale che riunisce i fedeli seguaci della fantasia fantascientifica creata da George Lucas, è attualmente in corso a Tokyo, in Giappone. Durante l'evento, la Disney ha rivelato il titolo e la data di uscita del film standalone di Shawn Levy e Ryan Gosling su Star Wars, ha annunciato una serie animata su Darth Maul e ha mostrato il primo trailer di The Mandalorian & Grogu.