Ahsoka, la doppiatrice Ashley Eckstein ricorda le critiche negative dei fan: 'Piansi nella mia cheesecake'

The Clone Wars e Rebels sono considerate ancora oggi come due delle migliore serie animate mai realizzate nel vasto universo di Star Wars e molti degli elementi sono stati incorporati anche nei progetti televisivi in live action. Il personaggio di Ahsoka Tano, introdotto da Dave Filoni proprio in The Clone Wars, è diventato nel corso degli anni il preferito dai fan, ma le reazioni dei fan non sono sempre state del tutto idilliache. A raccontarlo ci ha pensato la sua storica doppiatrice, Ashley Eckstein, ospite della convention C2E2.

"Si è trattato di un viaggio pieno di alti e bassi, ma sono contenta di come la reazione dei fan sia radicalmente cambiata e adesso tutti mi raccontano di come Ahsoka Tano abbia avuto un impatto nelle loro vite. Inizialmente lei era odiatissima, i fan di Star Wars furono spietati. Ricordo che piansi nella mia cheesecake ma in cuor mio sapevo che la popolarità del personaggio sarebbe aumentata a dismisura. Bisognava soltanto darle il giusto tempo".

Ahsoka Tano è stata poi trasposta in live action da Dave Filoni che ha scelto Rosario Dawson come sua interprete. Dopo l'apparizione in The Mandalorian 2 e in The Book of Boba Fett, sarà protagonista di una serie tutta sua.

Quando uscirà Ahsoka?

La serie arriverà su Disney+ il 23 agosto. Ambientata dopo la caduta dell'Impero, Ahsoka, con star Rosario Dawson, segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist è co-produttrice esecutiva.