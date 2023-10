Agnus Dei: il corto sul bullismo di Giuseppe Isoni al Cinemed di Montpellier

Esiste un parallelismo tra santità/fanatismo e influencer/follower? È ciò che tenta di sviscerare, sullo sfondo di un villaggio rurale, Agnus day, il cortometraggio d'esordio di Giuseppe Isoni prodotto da Materiali Sonori Cinema, che racconta la storia di un ragazzo emarginato, in un viaggio tra bullismo, narcisismo social e misticismo.

Il cortometraggio sarà proiettato durante la 45esima edizione di CINEMED, FESTIVAL CINÉMA MÉDITERRANÉEN MONTPELLIER - in anteprima internazionale - nella sezione Carte Blanche Courts Arté. La proiezione si terrà sabato 28 ottobre alle 14 presso il Centre Rabelais (27 Bd Sarrail, Montpellier).

Di cosa parla Agnus Dei?

Interamente girato nella regione Valle d'Aosta, tra i comuni di Aosta e Villeneuve e nelle frazioni di Albard e Barmaz, e in patois, il dialetto valdostano di origine francoprovenzale, Agnus Day riporta sul grande schermo le vicende di un ragazzino emarginato di dodici anni che vive in un villaggio dove viene costantemente maltrattato. Finché un giorno accade un "miracolo": dopo essere stato vittima di bullismo per l'ennesima volta, le sue lacrime si trasformano in sangue. La notizia di questo evento diventa virale su Internet e riempie i cuori e le teste degli abitanti del villaggio di eccitazione mistica. Con tutti gli occhi della gente puntati su di lui, deve decidere come trattare gli altri, specialmente quelli che lo hanno sempre umiliato.

Racconta il regista Giuseppe Isoni: "Con Agnus Day ho sentito l'esigenza di parlare dell'era in cui viviamo. Una sorta di 'era del narcisismo digitale' in cui ammirazione e approvazione sono diventate necessità personali. Più like si ricevono sui social media, più potere siamo convinti di avere. Nel film mostro l'effetto che questo potere fittizio ha sugli adolescenti che aspirano a diventare nuove star del web, ma ho voluto farlo attraverso il codice degli archetipi religiosi. Ho trovato ispirazione nel parallelismo tra santità/fanatismo ed influencer/follower. Attraverso una commistione tra il realismo più crudo e un realismo magico, Agnus Day non parla di miracoli e religione ma di noi persone comuni e di ciò che metaforicamente è diventato il nostro quotidiano".

Agnus Day è prodotto da Materiali Sonori Cinema, Tripode Productions, Quinta Luce e realizzato con il supporto di FILM COMMISSION VALLÉE D'AOSTE FOUNDATION; con la partecipazione di ARTÉ FRANCE - Unité de programmes cinéma e di CNC - Centre National du Cinéma et de l'image animée.