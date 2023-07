Agents Secrets stasera su Iris: trama, cast e curiosità del film con Monica Bellucci e Vincent Cassel

Per il ciclo "Tres Chic", stasera su Iris alle 21:00 arriva Agents Secrets, il thriller francese del 2004 con protagonisti Monica Bellucci e Vincent Cassel.Diretto da Frédéric Schoendoerffer, il film è liberamente ispirato a una storia vera, quella conosciuta come "il caso Rainbow Warrior"

La trama

Quattro agenti segreti sono stato incaricati di portare a termine un'operazione di sabotaggio in Marocco: sono il capitano Georges Brisseau e gli agenti Raymond, Loïc e Lisa, che intende abbandonare i servizi segreti una volta portata a termine la missione. Obiettivo apparente della missione è affondare una nave russa carica di armi, appartenente al trafficante Igor Lipovsky, così da impedirgli di consegnarle ai ribelli dell'Angola. Ma la CIA sta conducendo un'operazione parallela e non vuole interferenze. Quando muore un agente americano, i servizi segreti assoldano un killer per eliminare uno del gruppo capitanato da Brisseau. Qui il promo del film, disponibile su Mediaset Infinity.

Il cast

Protagonisti di Agents Secrets sono Monica Bellucci, nei panni di Lisa, e Vincent Cassel, che è l'agente Georges Brisseau. Sergio Peris-Mencheta e Ludovic Schoendoerffer interpretano gli altri due componenti del team Raymond e Loic. André Dussollier è il Colonnello Grasset e Charles Berling è Eugene.

Curiosità

Agents Secrets è liberamente ispirato a una storia vera, il cosiddetto caso Rainbow Warrior, dal nome della nave, battente bandiera di Greenpeace, che venne fatta affondare il 10 luglio 1985 al largo della Nuova Zelanda. Un affondamento non casuale in quanto scopo della nave era interferire con i test nucleari che la Francia pianificava nella Polinesia francese. Nell'incidente perse la vita il fotografo Fernando Pereira. Per l'affondamento furono poi arrestati due agenti segreti francesi, ritenuti i responsabili materiali di quanto accaduto. Nella disputa che ne derivò tra Nuova Zelanda e Francia, fu necessario l'intervento delle Nazioni Unite.