Agents of S.H.I.E.L.D. 7, le nuove foto mostrano il ritorno di Sousa di Agent Carter

Agents of S.H.I.E.L.D.: una foto della serie

Agents of S.H.I.E.L.D. 7 sta per tornare, e assieme ai suoi protagonisti ci saranno altri volti noti, come quello di Daniel Sousa direttamente da Agent Carter, interpretato ovviamente da Enver Gjokaj.

EW ci regala un primo sguardo a una nuova/vecchia conoscenza che farà una comparsata nella settima e ultima stagione di Agents of SHIELD: stiamo parlando dell'Agente Sousa, collega e compagno di Peggy Carter nella serie tv di ABC Agent Carter.

La scorsa estate si era parlato di un ritorno di Hayley Atwell nei panni dell'Agente Carter per gli ultimi episodi della serie 'sorella', e adesso ci viene rivelato che avremo l'opportunità di rivedere il personaggio di Daniel Sousa.

Agents of S.H.I.E.L.D.: una foto del crossover con Agent Carter

"Non avrei potuto neanche lontanamente immaginarlo" ha raccontato Gjokai a EW, spiegando quanto sia rimasto sorpreso da questa opportunità "Sarei stato entusiasta di tornare a interpretare questo ruolo in un qualsiasi momento, ma penso che essendo un attore, non ci sia sempre il tempo. Devi andare avanti e intraprendere un nuovo progetto".

Hayley Atwell ha avuto occasione di apparire in Agents of S.H.I.E.L.D. in precedenza, ma oltre a quel breve cameo, gli attori dei due show di ABC non hanno potuto interagire ulteriormente tra loro per via delle ambientazioni così lontane nel tempo. Ma adesso che il Team Coulson è finito negli anni '30, un incontro tra di loro è praticamente dovuto.

"Uno degli aspetti che riteniamo più divertenti - soprattutto con Coulson che è praticamente un fanboy di tutto ciò che appartiene alla storia di S.H.I.E.L.D. - è farli venire tutti a stretto contatto proprio con quella storia" ha affermato il co-showrunner Jed Whedon "E con Sousa avevamo una buona opportunità di far si che accadesse".

"La cosa inaspettata e anche molto divertente per me è stata, una volta messi entrambi nella stessa scena, vedere quanto in realtà Sousa e Coulson fossero simili" osserva Gjokaj.

"Lo vediamo decisamente sotto una nuova luce" dichiara Jeff Bell, co-showrunner di Agents "Sousa aveva un ruolo particolare in Agent Carter, mentre qui possiamo mostrare una versione inedita del suo personaggio".

E aggiunge Maurissa Tancharoen, l'altra co-showrunner "Jed e io avevamo lavorato con Enver anche in Dollhouse, e sappiamo perfettamente ciò di cui è capace. Così abbiamo pensato di esplorare più a fondo il personaggio di Sousa".

Agents of S.H.I.E.L.D. 7 debutterà mercoledì 27 maggio su ABC.