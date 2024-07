After The Hunt: iniziate le riprese a Londra del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts e Andrew Garfield

Sono iniziate ufficialmente le riprese di After The Hunt, il prossimo film di Luca Guadagnino che vanta un cast stellare.

Mentre le poltrone dei cinema sono ancora umide per le proiezioni di Challengers, il regista Luca Guadagnino è già passato alla sua prossima produzione. Julia Roberts, Chloë Sevigny e Ayo Edebiri hanno condiviso sabato una foto del cast di quello che sembrava essere il primo giorno di riprese di After the Hunt di Guadagnino a Londra.

"#backtowork After The Hunt diretto dal grande Luca Guadagnino", ha scritto la Sevigny nella didascalia del post su Instagram, condividendo anche le foto della cena con Guadagnino sulla sua storia. "Eccoci qua Luca!!!!!" ha scritto la Roberts nel suo post.

Anche Edebiri ha condiviso la foto insieme a uno screenshot del messaggio di Guadagnino che la esortava a postarla. "Postala!!! L'ho mandata anche a Julia! Non nella storia!!!", ha scritto all'attrice di Bear.

La foto del cast includeva anche le co-star Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Lio Meheil, Ariyan Kassam e Will Price dopo quella che sembrava essere una lettura del film.

Di cosa parla il prossimo film di Guadagnigno?

Scritto da Nora Garrett, After the Hunt è un intenso thriller drammatico su una professoressa universitaria (Roberts) che si trova a un bivio personale e professionale quando un'allieva famosa lancia un'accusa contro uno dei suoi colleghi e un oscuro segreto del suo passato minaccia di venire alla luce.

La Roberts si è unita al cast a marzo, quando la produzione di Imagine Entertainment è approdata agli Amazon MGM Studios. Brian Grazer e Allan Mandelbaum di Imagine producono il film, insieme a Guadagnino sotto la sua insegna Frenesy. Garrett sarà produttore esecutivo insieme a Karen Lunder della Imagine.

Il nuovo film arriva dopo che Guadagnino ha festeggiato la sua più grande apertura di sempre in aprile con il debutto al botteghino di Challengers (15 milioni di dollari). È stata anche la più grande apertura per Zendaya, che recita nel film insieme a Mike Faist e Josh O'Connor.