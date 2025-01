Afrobrix Film Festival 2025: a Brescia una rassegna per celebrare l'afrodiscendenza

Nuovo appuntamento annuale con l'AFROBRIX FILM FESTIVAL, che si terrà a Brescia dal 17 al 19 gennaio 2025 per la quinta edizione, confermandosi come il principale appuntamento italiano dedicato all'afrodiscendenza.

Una manifestazione che celebra la musica, l'arte, la cultura e il cinema in ottica di valorizzare le realtà afrodiscendenti e afroeuropee, evidenziandone il contributo al panorama culturale contemporaneo.

Il festival si propone di promuovere la multiculturalità favorendo l'inclusione e il dialogo tra le comunità di seconda generazione (2G) e la cittadinanza. AfroBrix celebra la ricchezza e la complessità dell'afrodiscendenza, presentandola come una forza capace di arricchire e trasformare la società, l'arte e la cultura.

I film in programma

La sezione lungometraggi di quest'anno propone film che offrano uno sguardo autentico e contemporaneo sull'Africa e la diaspora.

Ad aprire il festival è Disco Afrika, diretto dal malgascio Luck Razanajaona e selezionato alla Berlinale 2024. Il film affronta il tema della rivolta giovanile africana, portando sullo schermo le lotte per i diritti sociali e umani in diversi Paesi africani.

Tra i titoli di punta, Augure - Ritorno alle origini, del regista e artista belga-congolese Baloji, premiato nella sezione Un Certain Regard a Cannes 2023. La regista franco-senegalese Ramata-Toulaye Sy firma Banel et Adama, struggente storia d'amore in concorso a Cannes 2024, mentre il pluripremiato Mami Wata di C.J. 'Fiery' Obasi reinterpreta il mito della dea delle acque con una fotografia mozzafiato premiata al Sundance 2023.

Dare - To Take That First Step, documentario italo-senegalese di Silvia Tonelli, segue invece il ritorno alle origini di giovani afroitaliani. Attraverso la musica, il film esplora identità e rinascita, temi centrali per AFROBRIX e il suo impegno verso l'empowerment della comunità afrodiscendente in Italia.

A chiudere il festival, Dahomey della franco-senegalese Mati Diop, vincitore dell'Orso d'Oro alla Berlinale. Il film si concentra sul tema della riappropriazione culturale e artistica africana, simbolo della lotta contro il neocolonialismo e della rinnovata indipendenza dell'Africa.

Programma completo su www.afrobrix.it.