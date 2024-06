"Affitto negato perché nero", l'attore di Superman Wendell Pierce contro razzismo e bigotti

L'attore contro il bigottismo, si è visto negare la proposta di affitto per una casa per ragioni razziste a suo dire

Wendell Pierce ha rivelato su X che il proprietario di un appartamento ha recentemente negato la sua richiesta di prendere in affitto casa ad Harlem, a New York, nonostante il suo solido reddito derivante da vari ruoli cinematografici e televisivi nell'ultimo anno e non solo.

Pierce ha affermato che la sua richiesta è stata respinta per ragioni razziste. "Per coloro che non capiscono la mia giusta rabbia, sono in due serie televisive, Elsbeth e Raising Kanan. Sto girando Superman. Due anni fa ho finito la quarta stagione di Jack Ryan", ha scritto Pierce rivolgendosi ai suoi follower.

"L'anno scorso ho finito di recitare a Broadway in Morte di un commesso viaggiatore. Anche provando il mio solido impiego, gli estratti conto e le proprietà immobiliari, un proprietario bianco ha negato la mia richiesta di affittare l'appartamento..... ad Harlem, tra tutti i posti".

"Il razzismo e i bigotti sono reali", ha insistito Pierce. "Ci sono persone che farebbero di tutto per distruggere la vita dei neri. Quando si negano le nostre esperienze personali, si è altrettanto vili e spregevoli".

Chi interpreterà Wendell Pierce in Superman?

L'attore, noto soprattutto per il suo ruolo del detective Bunk Moreland nella serie cult The Wire della HBO, interpreterà Perry White nel nuovo Universo DC di James Gunn, a partire dall'uscita nelle sale del 2025 di Superman. Gunn sta girando il film in queste settimane ad Atlanta.

Il giorno dopo aver raccontato la sua storia, Pierce ha condiviso sui social media un articolo del Wall Street Journal che parlava di una corte d'appello che bloccava una società di investimenti di Atlanta dal gestire un programma di sovvenzioni per le donne di colore.

"Questo è un atto di razzismo istituzionalizzato da parte dei tribunali che non si vedeva da anni", ha scritto Pierce. "Un atto furtivo di bigottismo nell'ombra".