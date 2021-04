Adriano Panatta, Serena Grandi sulla loro storia segreta: "Siamo stati amanti per due anni”

A proposito di Adriano Panatta, Serena Grandi ha rivelato qualche tempo fa di essere stata l'amante del tennista per due anni; in quel periodo il campione era sposato.

Tra Serena Grandi e Adriano Panatta c'è stata una relazione durata due anni: l'attrice lo ha rivelato tempo fa nel corso della trasmissione Vieni da me a Caterina Balivo, svelando che in quel periodo il campione era sposato con l'ex moglie Rosaria Luconi.

Adriano Panatta nel documentario La maglietta rossa

Adriano Panatta è stato uno dei più' grandi campioni di tennis italiano, forse il più grande, l'unico nostro connazionale ad aver vinto nello stesso anno, il 1976, gli Internazionali d'Italia e al Roland Garros. Nello stesso anno Panatta portò a casa la Coppa Davis con i suoi compagni Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli. Panatta era anche noto alle cronache rosa del periodo per aver collezionato un gran numero di flirt: tra i più noti quelli con la campionessa di nuoto Novella Calligaris, la cantante Loredana Bertè, la cantante e attrice Mita Medici e la modella e attrice Clarissa Burt.

Serena Grandi in Rimini Rimini

Serena Grandi, qualche tempo fa, durante una puntata di Vieni da me ha rivelato a Caterina Balivo di essere stata una delle amanti di Adriano Panatta. Era la seconda metà degli anni Settanta e la Grandi non era ancora famosa, lo sarebbe diventata negli anni Ottanta grazie a film come Miranda e La signora della notte. Serena ha raccontato che nel periodo in cui si sono frequentati, Adriano era sposato con Rosaria Luconi, la donna con la quale è rimasto 40 anni e che gli ha dato tre figli, Niccolò, Alessandro e Rubina.

Quando Caterina Balivo le mostrò una racchetta Serena raccontò tutta la storia "Io a tennis non ho mai preso una palla, ma ho conosciuto un grande, che ho amato e ogni volta che lo vedo mi batte ancora il cuore. È Adriano. Adriano, ti voglio bene, quando ti vedo il mio cuore batte, quindi c'è ancora qualcosa".

Adriano Panatta è stata una storia importate per Serena: "è stato uno dei miei amori più grandi, insieme a Beppe Ercole" ha rivelato raccontando anche una scenata di gelosia dell'ex marito "una volta litigammo anche. Mi ero appena sposata, Beppe sapeva che ero molto, molto attratta da quest'uomo e una volta, dentro a un locale, mi diede una sberla perché guardavo Adriano. Si vedeva che ancora c'era qualcosa, nonostante fossero passati degli anni. Ci sono degli amori che non scordi. Poi mi è passata, ma quando l'ho visto ospite da te ho pensato ai bei momenti insieme".

L'attrice, resa celebre da Tinto Brass, ha raccontato che il problema principale della sua relazione con Adriano Panatta erano i paparazzi, a cui dovevano sfuggire, visto che il tennista era all'apice della sua notorietà: "Avevamo il problema dei fotografi - ha rivelato Serena Grandi - e del non farci vedere insieme perché lui aveva appena vinto la Coppa Davis, io ero alle prime armi e non volevo farmi vedere più di tanto anche perché poi c'era Rosaria, sua moglie. Con gli anni siamo diventate amiche. Lei è favolosa, è una donna che ha capito tutto".