Adriano Giannini e Silvia d'Amico tra gli ospiti del Calabria Movie Film Festival 2024

Gli attori Adriano Giannini, Matteo Paolillo, Silvia D'Amico, Francesco Colella e Liliana Fiorelli tra gli ospiti del Calabria Movie Film Festival 2024, manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve, in programma dal 1 al 4 agosto a Crotone.

La giuria presieduta dal costumista candidato all'Oscar Massimo Cantini Parrini e formata, inoltre, dalla direttrice della fotografia Daria D'Antonio, dalla sceneggiatrice e regista Valentina De Amicis e dal regista Simone Bozzelli avrà il compito di valutare i cortometraggi in concorso selezionati tra oltre 500. Tra gli ospiti si segnalano, inoltre, gli attori Marlon Joubert e Michela De Rossi e il regista Jacopo Farina. La conduzione della manifestazione quest'anno è affidata all'attrice Liliana Fiorelli.

"Quest'anno soffiamo la candelina sul numero cinque, e siamo emozionati nel raccontarlo perché anno dopo anno, sforzo dopo sforzo, con dedizione, passione e sacrificio, abbiamo trasformato un piccolissimo esperimento in una realtà di cui andare fieri e orgogliosi" dichiarano i fondatori della manifestazione.

Un primo piano di Silvia D'Amico

Eventi collaterali

Tra gli eventi di avvicinamento del festival è in programma la mostra "Kaiserpanorama", un viaggio che esplora l'erotismo cinematografico - da Ultimo tango a Parigi, passando per Novecento fino a Metti una sera a cena. L'esposizione è curata da Giada De Martino, in collaborazione con la Cineteca Bologna con un progetto allestitivo di elleemmestudio. Il vernissage si terrà martedì 23 luglio. La mostra sarà visitabile presso la Torre aiutante del Castello di Carlo V fino al 4 agosto. L'ingresso è possibile sottoscrivendo la tessera associativa (5€).

Per informazioni: www.calabriamovie.it.