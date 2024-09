Addio a Obi Ndefo: interpretò Bodie nella serie teen Dawson's Creek

Obi Ndefo, conosciuto principalmente per aver interpretato Bodie Wells in Dawson's Creek, è scomparso all'età di 51 anni. Le cause del decesso non sono state rese note, anche se la sorella ha fatto riferimento a disturbi alimentari. L'attore è scomparso dieci anni dopo un tragico incidente a causa del quale perse entrambe le gambe.

All'epoca, Ndefo aveva appena terminato una lezione di yoga e si era fermato all'Erewhon Market sulla strada di casa prima essere investito da un'auto che non si è fermata per prestare soccorso. Le conseguenze dell'incidente gli cambiarono per sempre la vita.

La fama per Dawson's Creek

La morte di Ndefo è stata confermata dalla sorella sul proprio account di Facebook. Nkem Ndefo ha pubblicato una foto insieme al fratello e la scritta:"Sono con il cuore spezzato per la perdita di mio fratello minore, sapendo che finalmente è in pace".

Obi Ndefo apparve in 10 episodi di Dawson's Creek nel ruolo di Bodie Wells, fidanzato della sorella maggiore di Joey Potter (Katie Holmes), Bessie, interpretata da Nina Repeta. Nel corso della sua carriera è apparso anche in serie tv come Stargate SG-1, Angel, Star Trek: Voyager, Crossing Jordan, NYPD Blue, West Wing - Tutti gli uomini del presidente e NCIS: Los Angeles.

Nel 2020, in un'intervista Ndefo spiegò di cercare sempre di essere positivo dopo l'incidente:"È stato così orribile quello che mi è successo, perché dovrei peggiorare la situazione sentendomi male per questo?". Dopo l'incidente, Obi Ndefo tornò ad insegnare yoga ai bambini e propose una serie intitolata Juice Bar, che l'autore descrisse come 'uno sguardo delicatamente satirico e giocoso su un emporio di alimenti naturali, molto simile all'amato Erewhon di Obi, ma con un tocco alla Willy Wonka, in cui persone frenetiche della città, afflitte da una serie di problemi moderni, cercano cure di ogni tipo, da pozioni magiche a base di erbe ad ogni sorta di guarigione New Age'.

In seguito alla notizia della scomparsa di Obi Ndefo, Mary-Margaret Humes, co-star in Dawson's Creek, ha dedicato un pensiero al collega:"Queste parole non sono facili da scrivere. È difficile per me concepire che tu ci abbia lasciato, mio caro amico. Sei sempre stato e sarai sempre una luce brillante. Che esempio di puro amore incondizionato e tenacia hai dato affrontando le sfide della vita recente. Custodirò tutti i nostri messaggi di amore e supporto reciproci degli ultimi anni. Riposa in pace, dolce guerriero".