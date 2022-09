E' morta Louise Fletcher: l'attrice premio Oscar di Qualcuno volò sul nido del cuculo aveva 88 anni

Louise Fletcher è morta all'età di 88 anni venerdì 23 settembre 2022 nella sua casa di Montdurausse, in Francia. L'attrice volto della sadica infermiera Ratched nel film Qualcuno volò sul nido del cuculo, ruolo che le valse l'Oscar come miglior attrice nel 1976,è morta venerdì.

La sua morte è stata annunciata dalla famiglia tramite l'agente David Shaul.

Sebbene non sia stata specificata alcuna causa, Shaul ha dichiarato che Louise Fletcher è morta nel sonno nella casa che aveva costruito al posto di una fattoria di 300 anni, circondata dalla famiglia. Riferendosi alla sua "amata dimora", l'attrice aveva affermato: "Non posso credere di aver creato qualcosa di così significativo per il mio benessere".

Qualcuno volo sul nido del cuculo: Louise Fletcher

Anche se sarà per sempre legata al suo personaggio più famoso, la carriera di Louise Fletcher, con le sue numerose performance televisive e cinematografiche, è durata più di 60 anni, iniziando intorno alla fine degli anno '50. L'attrice è infatti nota per aver interpretato la Bajoriana Kai Winn nella serie televisiva Star Trek: Deep Space Nine, ruolo che le ha fatto vincere 4 premi Online Film & Television Association nel 1997, 1998 e 1999.

Numerosi e costanti furono i ruoli ottenuti per tutti gli anni '60, con apparizioni in Sugarfoot, Perry Mason e The Life e Legend of Wyatt Earp. Louise Fletcher è poi apparsa in un film nel 1963 A Gathering of Eagles e, inoltre, in Thieves Like Us del 1974, diretto da Robert Altman.

È stata la sua interpretazione in quest'ultimo film che ha attirato l'interesse del regista Miloš Forman, che era in procinto di scegliere il suo adattamento cinematografico di Qualcuno volò sul nido del cuculo, il romanzo di Ken Kesey del 1962 ambientato in un istituto psichiatrico e incentrato sul conflitto tra un uomo che viene ricoverato all'ospedale psichiatrico di stato di Salem per non finire ai lavori forzati, e la caposala prepotente che chiede conformismo e obbedienza a tutti i costi.

Nata il 22 luglio 1934, a Birmingham, da genitori sordi, ha usato il linguaggio dei segni nel suo discorso di accettazione dell'Oscar, momento ancora oggi indimenticabile.