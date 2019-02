Addio ai blu-ray per Samsung: ha vinto lo streaming?

A quanto pare Samsung darà a breve lo stop alla produzione di lettori bluray per focalizzare la sua attenzione su altro: lo streaming ha vinto sui supporti fisici? Già all'inizio dello scorso anno, l'ex leader dei lettori Blu-ray OPPO ha annunciato che avrebbe gradualmente smesso di produrre lettori UHD 4K dopo 14 anni di coltivazione intensiva, e non avrebbe più rilasciato nuovi prodotti.

Il 16 febbraio, secondo i resoconti dei media stranieri, a seguito della OPPO, Samsung ha confermato che si tirerà fuori dal mercato dei lettori degli Stati Uniti Blu-ray, e gradualmente interromperà gli aggiornamenti sui lettori già prodotti.

In questo modo, il Samsung UBD-K8500 lanciato nel 2017 potrebbe diventare il suo ultimo lettore Blu-ray negli Stati Uniti. Secondo i media, l'annuncio di Samsung potrebbe essere dovuto al fatto che i lettori 4K esistenti non sono disponibili per i formati mainstream come Dolby Vision. Tuttavia, gli utenti dei prodotti correlati non devono preoccuparsi: come OPPO, Samsung è ancora responsabile per i prodotti Blu-ray introdotti prima che il prodotto vada fuori produzione, mantenendo comunque la manutenzione e il supporto post-vendita.

A quanto pare il motivo per cui così tanti produttori sono usciti dal mercato dei Blu-ray in un breve periodo di tempo è principalmente legato al rapido sviluppo degli attuali servizi di streaming di rete. La richiesta di hardware audio e video dedicato come il 4K UHD sta diventando sempre più bassa. Vale la pena ricordare che, allo stesso tempo, Sony ha annunciato che introdurrà i nuovi lettori M2 alla conferenza CES 2019, mentre Panasonic punta ai lettori DP-UB9000 in Europa e in Australia.