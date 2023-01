Adam Rich è morto all'età di 54 anni, era una delle star della serie La famiglia Bradford

Adam Rich è morto all'età di 54 anni nella giornata di sabato 7 gennaio 2023. L'attore era famoso per aver interpretato nella serie La famiglia Bradford il ruolo di Nicholas, il figlio di Tom Bradford (Dick Van Patten).

Secondo quanto riporta il sito TMZ, Adam Rich sembra sia morto per cause naturali nella sua casa a Los Angeles. Per ora, tuttavia, la famiglia e i portavoce dell'attore non hanno rilasciato un comunicato ufficiale.

Danny Deraney, manager di Rich, ha scritto su Twitter: "Se conoscevate Adam, semplicemente lo amavate. E oh, le storie che poteva raccontare. Adam era semplicemente un ragazzo meraviglioso. Era un uomo gentile, generoso e un guerriero nella lotta contro le malattie mentali. Adam non aveva un briciolo di ego. Era generoso e si preoccupava sempre per le persone a cui teneva. Ed è per questo motivo che molte persone cresciute con lui provano la sensazione che una parte della loro infanzia se ne sia andata, e sono tristi oggi. Era davvero il fratellino dell'America".

La famiglia Bradford è andata in onda per 112 puntate e Van Patten aveva lodato Adam dichiarando che era "la persona più intelligente nella serie", oltre a descriverlo come davvero dolce e attento ai sentimenti delle persone, aspetto che Dick considerava raro nei bambini.

Successivamente Adam Rich aveva recitato anche in show come Code Red, nei film tv tratti dalla serie La famiglia Bradford, allontanandosi poi progressivamente dal mondo dello spettacolo.