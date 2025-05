Adam Pearson, star di A Different Man, sarà il protagonista di The Elephant Man

Sarà Adam Pearson a interpretare Joseph Merrick nel film The Elephant Man, un adattamento cinematografico dello spettacolo teatrale di Bernard Pomerance.

Le riprese inizieranno nella primavera del 2026 e la star di A Different Man ha confermato online la notizia del suo coinvolgimento nel progetto.

I dettagli del nuovo film

Moby Pomerance, figlio di Bernard, ha scritto la sceneggiatura del nuovo film di The Elephant Man che porterà sul grande schermo quanto raccontato tra le pagine del diario del Dottor Frederick Treves. La storia di Joseph Merrick sarà raccontata concentrandosi sugli anni trascorsi al London Hospital.

Lo spettacolo teatrale ha debuttato a Londra nel 1977, ma il film di David Lynch non era collegato all'opera, raccontando comunque la storia di Merrick.

I produttori dello show di Pomerance avevano persino fatto causa ai realizzatori del film per aver usato lo stesso titolo.

Le dichiarazioni della star

Adam Pearson ha dichiarato: "Joseph Merrick è un uomo con cui ho avuto un rapporto lungo e complesso. Dall'aver avuto il suo nome usato come modo per deridere alla scoperta della vera storia dell'uomo nei documentari che ho presentato. Si è trattato di un percorso catartico nell'imparare ad amare e rispettare un uomo a cui avevo evitato persino di pensare quando ero un ragazzino. Ora che sono un difensore dei diritti dei disabili e un attore, non riesco a pensare a nessun altro onore più grande (seppur essendo una responsabilità pesante) rispetto a raccontare la vera storia di Joseph Carey Merrick".

Eve Pomerance ha ricordato che il padre non voleva venisse usato il trucco prostetico a teatro perché pensava allontanasse il pubblico dalle emozioni suscitate dalla storia e voleva che gli spettatori provassero totalmente empatia nei confronti di Merrick. La figlia dell'artista ha aggiunto: "Battute come 'Non sono un animale, sono un uomo', che sono diventate un sinonimo dello spettacolo teatrale, assumeranno un significato ancora più grande con Adam che racconta questa storia e permette al pubblico di immedesimarsi finalmente in Merrick. Mio padre sarebbe incredibilmente entusiasta nel veder diventare realtà il suo sogno".