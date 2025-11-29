Accordi&Disaccordi stasera su Nove: ospiti e anticipazioni della puntata del 29 novembre

Stasera in prima serata su Nove va in onda il talk show condotto da Luca Sommi: la crisi internazionale e i risultati delle regionali politiche sono al centro della puntata

Torna stasera in prima serata su Nove il talk di approfondimento "Accordi&Disaccordi", condotto da Luca Sommi, per offrire uno sguardo dettagliato sugli sviluppi della politica italiana e internazionale. La puntata di sabato 29 novembre, in onda alle 21:30, propone un dibattito ricco e articolato con ospiti di rilievo, ciascuno con esperienze e competenze differenti.

Gli ospiti principali di Accordi&Disaccordi

Tra gli ospiti della serata figurano la Relatrice speciale dell'ONU per i Territori Occupati Palestinesi, Francesca Albanese, lo storico e saggista Luciano Canfora, il giornalista Antonio Padellaro, l'autrice Virginia Veludo e il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini. La varietà dei profili garantirà una discussione approfondita su temi complessi e attuali, spaziando dalla geopolitica internazionale alla politica interna.

Negoziati internazionali: Dalla guerra in Ucraina alla situazione a Gaza

In particolare, la puntata analizzerà le negoziazioni tra Stati Uniti, Russia, Ucraina e Unione Europea per arrivare a un possibile cessate il fuoco tra Kiev e Mosca, e approfondirà la drammatica situazione a Gaza, esaminando le conseguenze umanitarie e politiche di questi conflitti. Ampio spazio sarà anche dedicato ai risultati delle recenti elezioni regionali in Veneto, Puglia e Campania, con analisi sulle ripercussioni politiche a livello nazionale.

Andrrea Scanzi

Il commenti sui fatti più rilevanti della settimana

Come da tradizione, Marco Travaglio e Andrea Scanzi commenteranno i fatti più rilevanti della settimana, offrendo un quadro critico e informato dei principali avvenimenti. La puntata si preannuncia come un'occasione per comprendere meglio i nodi della politica contemporanea e le dinamiche internazionali, attraverso punti di vista differenti e autorevoli.

Il talk sarà visibile in diretta su Nove e in live streaming su Discovery+, per permettere al pubblico di seguire da ogni dispositivo. Alcuni dei momenti più salienti della puntata saranno caricati sul canale Youtube dell'emittente in chiaro del gruppo di proprietà di Warner Bros. Discovery Italia. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre e su tivùsat al Canale 9.