Accordi & Disaccordi: la nuova puntata stasera su Nove

Torna stasera su Nove in prima serata Accordi & Disaccordi, la nuova puntata di attualità e approfondimento condotta da Andrea Scanzi e Luca Sommi.

A partire dalle 21:25 i conduttori ospiteranno in diretta Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa e Massimo Galli, direttore del Reparto malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano. Con loro si discuterà della crisi di governo, aperta dal leader di Italia viva Matteo Renzi e portata in Parlamento dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nonché delle conseguenze del caos politico nella gestione della pandemia di Coronavirus, specie per quanto riguarda il rispetto della tabella di marcia del piano vaccinale.

Come sempre, il commento sui fatti più caldi dello scenario politico del Paese sarà affidato al direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Non mancheranno le incursioni satiriche della webstar Martina Dell'Ombra (l'attrice Federica Cacciola) che ha interrogato deputati e senatori sulla crisi di governo. Accordi & Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia e sarà disponibile in live streaming e successivamente on demandsul nuovo servizio streaming discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.