Accordi & Disaccordi: Giuseppe Conte ospite dell'ultima puntata, stasera su NOVE

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi per fare il punto delle difficile situazione sanitaria ed economica, concentrandosi sulle restrizioni che il Governo intende adottare per i giorni festivi alla luce dei contagi e dei decessi che continuano ad allarmare.

Nel corso della puntata si affronteranno anche temi più strettamente politici, come la verifica di governo chiesta dai partiti di maggioranza, dopo la polemica sulla task force voluta dal premier per la gestione del Recovery plan. Non mancheranno le incursioni satiriche di Martina Dell'Ombra (l'attrice Federica Cacciola) con il suo quiz Chi vuol essere Dpcm?. Partecipa, come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

Andrea Scanzi e Luca Sommi sono tornati sul NOVE e su Dplay Plus con una nuova stagione di Accordi&Disaccordi. Due ospiti in disaccordo su un tema specifico sono i protagonisti di ogni puntata: un dibattito serrato e informale in cui Scanzi e Sommi di volta in volta cercheranno di trovare nei due protagonisti i punti di disaccordo (o accordo) riguardo al tema in questione.