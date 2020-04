Accordi & Disaccordi: Giuseppe Conte ospite di Andrea Scanzi stasera su Nove

Stasera su Nove torna l'approfondimento sull'attualità del talk Accordi & Disaccordi, la finestra sui fatti e sui protagonisti di spicco dello scenario politico del Paese: Giuseppe Conte sarà ospite di Andrea Scanzi e Luca Sommi, dalle 21:25.

Le misure straordinarie del Governo nella gestione dell'emergenza Covid-19 e l'analisi della situazione sono tra i temi al centro dell'intervento del presidente del Consiglio Conte e del successivo dibattito in studio. Nel corso della diretta, altri protagonisti si collegheranno con i conduttori. Tra questi, il regista e attore Carlo Verdone, che in questi giorni si è unito alla mobilitazione di tanti artisti a favore degli ospedali "prime linee romane" Spallanzani e Gemelli, promossa dal quotidiano Il Messaggero.

Come sempre, il punto di vista e il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio. Lo Speciale Accordi & Disaccordi sarà visibile in live streaming anche su Dplay. Accordi & Disaccordi è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.