Accordi e Disaccordi: Alessandro Di Battista ospite stasera su Nove

Continua l'appuntamento di Nove con l'approfondimento sulla politica e l'attualità: stasera alle 22.45 torna il talk Accordi e Disaccordi e i conduttori Luca Sommi e Andrea Scanzi ospitano l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista.

In studio si discuterà di temi caldissimi per i 'pentastellati': la leadership del Movimento, la messa in discussione da parte degli alleati di governo di riforme come il reddito di cittadinanza, il limite del doppio mandato per i parlamentari e i consiglieri regionali. Come sempre, sarà il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a commentare i fatti più caldi dell'agenda politica italiana.

Non mancheranno le provocazioni satiriche della web star Martina Dell'Ombra (l'attrice siciliana Federica Cacciola), questa settimana impegnata a capire le intenzioni dei romani che a giugno dovranno votare per il nuovo sindaco. Accordi e Disaccordi (11 episodi x 60') è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è disponibile anche su Dplay (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, Sky Canale 145 e Tivùsat Canale 9.