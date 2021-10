Abel Ferrara premio Asteroide al Trieste Science+Fiction Festival 2021

Trieste Science+Fiction Festival 2o21, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre dal vivo nel capoluogo giuliano e online sulla piattaforma SciFiClub di MYmovies, assegna per la sua 21° edizione il Premio Asteroide alla carriera al regista Abel Ferrara, cineasta di culto e maestro del cinema di genere.

Siberia: Abel Ferrara con la figlia Anna Ferrara a Berlino 2020

Abel Ferrara presenzierà alla manifestazione triestina e ritirerà il premio durante la cerimonia ufficiale al Politeama Rossetti in data lunedì 1 novembre alle ore 20.00. A seguire verrà proiettato in anteprima il suo ultimo film Zeros and Ones, un thriller dai toni noir con protagonista l'attore Ethan Hawke che parla di lockdown e guerra, pericolo e spionaggio, soldati americani, intermediari cinesi, santi mediorientali, provocatori, diplomatici, agenti marci del KGB e del Mossad, informatori, assassini e ribelli. Scritto durante la prima fase della pandemia, il film segue le vicende di JJ, un soldato americano in una Roma all'indomani di un assedio apocalittico, in lockdown a causa di un'epidemia e di una guerra imprecisata. Il Vaticano è stato colpito da numerose esplosioni e il protagonista dovrà agire per lottare contro un nemico sconosciuto che minaccia l'intero mondo.

Zeroes and Ones ha vinto il premio per la miglior regia al Festival di Locarno.

