A Very Royal Scandal: Michael Sheen si trasforma nel Principe Andrea nel primo trailer della serie Amazon

A Very Royal Scandal, miniserie che sarà lanciata tra quindici giorni, vede Michael Sheen nei panni del Principe Andrea caduto in disgrazia e Ruth Wilson nel ruolo della sua intervistatrice Emily Maitlis.

A Very Royal Scandal è una serie televisiva in tre parti, a differenza di Scoop, il film di Netflix che trattava lo stesso evento, con Rufus Sewell e Gillian Anderson nei ruoli principali. È la terza della serie A Very... che Amazon ha precedentemente coprodotto con la BBC, anche se questa andrà in onda solo su Prime Video. A differenza di Scoop, la Maitlis è coinvolta in questa serie come EP.

Nel trailer, si vede la Maitlis perseguire la storia che l'avrebbe resa famosa in tutto il mondo e che avrebbe distrutto la reputazione del Principe in un momento cruciale della storia britannica, che lo vide crollare di fronte alle domande sulla sua relazione con Jeffrey Epstein e fare un mare di dichiarazioni umilianti.

Scoop, Rufus Sewell ha indossato una protesi per avere un 'sedere grande' nel ruolo del principe Andrea

I dettagli di A Very Royal Scandal

Oltre a Sheen e Wilson, la serie avrà come protagonisti Joanna Scanlan (After Love, Notes on a Scandal) nel ruolo di Amanda Thirsk, Alex Jennings (Il tuo Natale o il mio?) nel ruolo di Sir Edward Young, Éanna Hardwicke (The Sixth Commandment) nel ruolo di Stewart Maclean e Claire Rushbrook (Segreti e bugie) nel ruolo di Sarah Ferguson.

Tra i nuovi membri del cast figurano Nicholas Burns (The Serpent Queen) nel ruolo di Mark Gwynne, Lydia Leonard (Ten Percent) nel ruolo di Esme Wren, Alexander Owen (Dreaming Whilst Black) nel ruolo di Jake Morris, Clare Calbraith (Mr Bates vs The Post Office) nel ruolo di Sam Mcalister, Sam Troughton (Chernobyl) nel ruolo di Donal Mccabe, Honor Swinton Byrne (The Souvenir) nel ruolo della Principessa Beatrice e Sofia Oxenham (Extraordinary) nel ruolo della Principessa Eugenie.

A Very Royal Scandal è stata diretta da Julian Jarrold e scritta da Jeremy Brock. È stata prodotta da Blueprint Television per Amazon MGM Studios e distribuita in tutto il mondo da Sony Pictures Television. Karen Thrussell, Graham Broadbent, Pete Czernin, Diarmuid McKeown, Jeremy Brock, Jarrold e la stessa Maitlis sono produttori esecutivi. Josh Hyams è produttore della serie.