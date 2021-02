A tutto schermo 2021: in 10 imperdibili documentari le verità nascoste d’Italia

In 10 imperdibili documentari le verità nascoste d'Italia, disponibili in streaming dal 19 febbraio al 18 aprile, l'evento è organizzato dalla Rete degli Spettatori.

Al via A TUTTO SCHERMO 2021, organizzato dalla Rete degli Spettatori che, alla soglia del suo decimo anno di attività, continua nella sua missione di creare spazio per il cinema indipendente e per il documentario. In un anno così diverso dagli altri e problematico per le sale cinematografiche, la Rete degli Spettatori ha avviato una collaborazione con Mymovies, che ospiterà una selezione di 10 documentari - scelti da Paola Casella, Fabrizio Grosoli, Valerio Jalongo ed Emanuele Rauco - offerta nella formula di un abbonamento online di 9,90€ dal 19 febbraio al 18 aprile 2021 (https://www.mymovies.it/ondemand/a-tutto-schermo/), per consentire a tutti di avere un contatto privilegiato con i migliori documentari italiani realizzati di recente.

L'emergenza sanitaria ha reso evidente a tutti quanto siano centrali la conoscenza e la sua condivisione per la sopravvivenza del genere umano. Tra la rapidità dei social e la fabbricazione di fake news, tra isolamento sanitario, cinema e teatri chiusi, didattica a distanza, algoritmi che scelgono per noi e un dibattito culturale che langue, riflettere criticamente sulla realtà è diventata una questione vitale per le società democratiche. Ecco perché A TUTTO SCHERMO 2021 ha scelto di dare centralità al documentario.

I documentari di questa edizione sono stati scelti per illustrare la varietà, la profondità e la bellezza degli approcci che i cineasti italiani hanno nei confronti del cinema del reale e del cinema tout-court: film che raccontano la tensione dietro a chi denuncia casi di corruzione, lo sport come speranza di un domani migliore, il costante pericolo in cui l'uomo mette la natura, il dietro le quinte di mafia e 'ndrangheta, la vita di chi è stato ucciso dallo Stato, la vitalità di chi cerca di vivere nonostante disabilità fisiche o psicologiche, le sfaccettature inedite di due artisti come Pasolini e Fellini e le battaglie di altri artisti che fecero la rivoluzione al posto della politica.

Questi i titoli di A TUTTO SCHERMO 2021

Disponibili dal 19 febbraio al 18 aprile

Never Whistle Alone - La bufera di Marco Ferrari

In un futuro aprile di Federico Savonitto e Francesco Costabile

Fellini degli spiriti di Anselma Dell'Olio

Questo è mio fratello di Marco Leopardi

Corleone di Mosco Boucault

Pino, vita accidentale di un anarchico di Claudia Cipriani

Res creata di Alessandro Cattaneo

Eventi Speciali