A Thousand Blows: Malachi Kirby si unisce al cast della nuova serie tv di Steven Knight

Malachi Kirby (Small Axe) è ufficialmente entrato nel cast di A Thousand Blows, la nuova serie tv firmata da Steven Knight per Disney+. A riportare l'informazione in esclusiva è stato Deadline, anticipando qualcosa sul progetto.

In base a quanto riportato dalla testata, Malachi Kirby vestirà i panni di Hezekiah Moscow, un giovane che si trasferisce a Londra insieme al suo migliore amico, dalla Giamaica, ritrovandosi coinvolto nel ventre criminale della boxe a mani nude nella capitale. Mentre Hezekiah trova fortuna e fama attraverso l'arte del pugilato, attira l'attenzione della famigerata regina dei quaranta elefanti, Mary Carr, che inizia a sfruttare i suoi talenti per promuovere la sua impresa criminale.

A Thousand Blows sarà diviso in sei parti, ed è fra i progetti più ambiziosi emersi dall'Edinburgh TV Festival dello scorso anno. Oltre a rivelare il nome di Steven Knight dietro alla serie, sappiamo che Stephen Graham è stato coinvolto nel cast come Sugar Goodson, un pericoloso pugile esperto. Diretta principalmente da Tinge Krishnan, come produttori troviamo: Hannah Walters, Kate Lewis, Damian Keogh, Sam Meyer, Lee Mason Tom Miller, Knight e Graham stessi. David Olusoga farà da consulente e produttore esecutivo.