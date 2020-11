A Shot in the Dark 2020: online l'11 e il 12 novembre la rassegna dedicata al giallo

Cinema, arte, musica e scrittura dal giallo al thriller, la quarta edizione di A Shot in the Dark 2020 si sposta on line l'11 e il 12 novembre.

In arrivo la quarta edizione di A Shot in the Dark 2020, l'appuntamento con il "giallo", le sue atmosfere, i suoi temi e le sue infinite declinazioni tra detective story, thriller, noir e poliziesco. Due giornate, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre in diretta streaming, con il webinar Da Sherlock Holmes a Barbara Becker: i grandi detective sul grande schermo, l'assegnazione del Premio Cavaliere Giallo e la visione di Finalmente domenica!, ventunesimo e ultimo film di François Truffaut.

Mercoledì 11 novembre, a partire dalle 17.00 Simone Soranna (redattore di LongTake, docente universitario e collaboratore di Sky Cinema) terrà il webinar gratuito Da Sherlock Holmes a Barbara Becker: i grandi detective sul grande schermo dedicato allo stretto legame tra il giallo letterario e cinematografico. Attraverso la visione di sequenze che hanno reso indimenticabili alcuni capisaldi del cinema investigativo, il percorso proverà a tracciare una mappa del cinema giallo tratto da autori di fondamentale importanza nel mondo della letteratura. Una parentesi particolare sarà infine dedicata al regista francese François Truffaut e al film Finalmente domenica!, il suo personale omaggio al cinema noir americano degli anni Quaranta. Il seminario si concluderà con un quiz di cinema di genere rivolto a tutti i partecipanti: in palio 5 audiolibri in formato CD della collezione "Maigret" di Georges Simenon, letti da Giuseppe Battiston. Per iscriversi al webinar: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-da-sherlock-holmes-a-barbara-becker-i-grandi-detective-sul-grande-schermo-127865774975. Per chi non potesse partecipare al LIVE, ci sarà la possibilità di seguire il workshop in differita: dopo ciascun incontro LIVE, gli interessati riceveranno un link con la registrazione che sarà accessibile per sette giorni.

Giovedì 12 novembre la diretta streaming si sposta sui canali social di Bergamo Film Meeting. Da qui, a partire dalle 19.00 sarà possibile seguire la cerimonia di assegnazione del Premio Cavaliere Giallo alla miglior sceneggiatura di un cortometraggio di genere giallo/poliziesco/noir. Il premio, del valore di 1.000 € e offerto dall'Associazione Il Cavaliere Giallo, sarà attribuito dalla giuria composta da Hans Tuzzi (scrittore e saggista italiano, nonché autore di gialli di culto), Maria Teresa Azzola e Vincenzo Magni (Associazione Il Cavaliere Giallo), Fiammetta Girola (Bergamo Film Meeting Onlus) e Daniela Vincenzi (FIC - Federazione Italiana Cineforum). Il reading di alcuni estratti delle sceneggiature premiate è affidato all'attore e doppiatore Niseem Riccardo Onorato, voce italiana di Jude Law e Ewan McGregor.

Inoltre, grazie alla collaborazione con MUBI, sarà visibile online - gratuitamente in versione originale con sottotitoli in italiano - Finalmente domenica! (Vivement dimanche!, 1983) diretto da François Truffaut e tratto dal romanzo The Long Saturday Night (Finalmente domenica!, 1962) di Charles Williams. Il film ha inizio con l'assassinio di Claude Massoulier e della sua amante Marie-Christine Vercel durante una battuta di caccia. Il primo sospettato è Julien Vercel (Jean-Louis Trintignant), marito della donna e proprietario di un'agenzia immobiliare. L'uomo chiede aiuto alla sua intraprendente segretaria Barbara (Fanny Ardant) per dimostrare la propria innocenza.