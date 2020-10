A Piedi Scarzi: Stefano Fresi è il figlio di Emanuela Fanelli nel terzo, esilarante trailer

Stefano Fresi completa il cast di A Piedi Scarzi, il (finto) film diretto e interpretato da Emanuela Fanelli che torna a mostrarsi nel terzo ed ultimo trailer presentato in anteprima ieri sera, martedì 6 ottobre, nel programma Una pezza di Lundini.

Attraverso la clip estratta da www.raiplay.it, scopriamo quindi che, dopo Alessandro Borghi e Claudia Gerini, anche Stefano Fresi affianca Emanuela Fanelli in A Piedi Scarzi, il film che punta a rivoluzionare il cinema italiano offrendo per la prima volta al pubblico la possibilità di vedere recitare attori romani. In questo caso Fresi interpreta il figlio della protagonista.

Fanelli sceglie quindi di andare controcorrente e differenziarsi da tutti quei registi che dirigono solamente interpreti del nord Italia. Punta inoltre a mostrare sul grande schermo la periferia romana, realtà che finora nessuno ha pensato di raccontare attraverso l'arte cinematografica. Insomma, Emanuela Fanelli rimanere coerente con l'ironia che caratterizza da sempre il suo stile comico, aggiungendo in questo caso una massiccia dose di elementi surreali, seguendo la scia generale del programma condotto da Valerio Lundini, con cui collabora da settimane.

Attraverso la satira di A Piedi Scarzi, ad essere presi di mira sono i numerosi film che nel corso dei decenni hanno mostrato la periferia romana sotto ogni punto di vista, esasperandone soprattutto gli aspetti più critici che, nel caso di questo (finto) film, trovano espressione nella povertà assoluta che costringe i bambini protagonisti a camminare senza scarpe. Un successo garantito al botteghino, tanto da spingere la stessa Emanuela Fanelli ad esporsi durante l'intervista rilasciata a Duilio Giammaria: A Piedi Scarzi avrà infatti un sequel, intitolato "Co' 'na scarpa e 'na ciavatta", proprio a voler sottolineare lo scatto che i bambini del film faranno, un primo passo (seppure scomodo dal punto di vista della deambulazione, come sottolineato dalla stessa regista) verso un'esistenza più dignitosa.

Lo show Una pezza di Lundini si autodefinisce "provvisorio e impreparato", e vede il presentatore mentre prova a fare intrattenimento e a condurre in un silenzio irreale, alla ricerca di spunti e situazioni per chiudere al più presto la puntata che gli hanno affidato, in sostituzione di qualche altro (finto) programma non più andato in onda.