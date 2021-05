A Napoli non piove mai: il film di e con Sergio Assisi stasera su Rai2

Stasera su Rai2, alle 21:20, va in onda A Napoli non piove mai, la commedia diretta e interpretata da Sergio Assisi, sul senso dell'amicizia; in seconda serata arriva Gomorroide.

A Napoli non piove mai: Sergio Assisi e Valentina Corti in una scena del film

A Napoli non piove mai racconta la storia di Barnaba (Sergio Assisi), che dopo l'ennesimo litigio col padre, che ogni giorno lo invita a trovarsi un lavoro stabile, e dopo la rottura con la fidanzata, che lo accusa di soffrire della sindrome di Peter Pan, decide finalmente di andare via di casa. L'unico a dargli ospitalità è Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola che soffre della sindrome dell'abbandono, e che tenta continuamente il suicidio. Intanto, in una città del nord Italia, Sonia, che ha appena discusso la tesi di dottorato, pur di sfuggire al padre che la vorrebbe a lavorare nell'azienda di famiglia, decide di accettare l'incarico di restaurare una piccola chiesa di Napoli. Il problema è che soffre della sindrome di Stendhal che la fa svenire di fronte alle opere d'arte. L'incontro tra i tre sarà fondamentale perchè li porterà ad affrontare la vita con più ottimismo e positività, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto "A Napoli non piove mai".

Sempre su Rai2, ma in seconda serata, alle 23:15, è la volta di Gomorroide, storia di una serie tv comica, Gomorroide, che prende in giro la camorra ed ottiene un grande successo di pubblico. Grazie alla frizzante irriverenza della trama, la gente che la segue ha meno paura della malavita e si ribella ai piccoli soprusi che prima subiva. Non solo, i tre protagonisti, che recitano il ruolo dei feroci e strampalati camorristi, diventano improvvisamente delle vere e proprie star. Quando all'emittente televisiva che trasmette Gomorroide viene recapitata una busta con tre proiettili indirizzata agli attori, nessuno prende quindi veramente sul serio quell'intimidazione. Almeno finché un divertente susseguirsi di eventi ed equivoci, costringerà il trio, suo malgrado, ad entrare in un programma di protezione.

Nel cast, oltre ai tre protagonisti, I Ditelo Voi, anche Gianni Ferreri, Lavinia Biagi, Francesco Procopio, Elisabetta Pellini, Francesco Paolantoni e Maurizio Casagrande.