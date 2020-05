A Ghost Story, su Netflix in streaming da oggi

A Ghost Story arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: il dramma sovrannaturale con Casey Affleck e Rooney Mara che ottenne un buon riscontro al Sundance Film Festival del 2017.

Come si intuisce dal titolo, il film è una storia sovrannaturale. Un musicista vive con sua moglie in una piccola casa a Dallas, ma un giorno resta ucciso in un incidente automobilistico e il suo fantasma, coperto da un lenzuolo, inizia a vagare per l'ospedale. Una porta con in fondo una luce gli si spalanca davanti ma lui non entra e torna a casa dove, attraverso la finestra, osserva in silenzio sua moglie mentre cerca di reagire al dolore per la sua morte.

Nel cast, a fianco dei protagonisti Casey Affleck e Rooney Mara, troviamo Brea Grant, Ke$ha, Augustine Frizzell, Will Oldham, Barlow Jacobs, Jonny Mars, Grover Coulson, Rob Zabrecky, Liz Franke, Kenneisha Thompson e Sonia Acevedo. Il film è stato scritto, diretto da David Lowery.

A Ghost Story è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.