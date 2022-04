A caccia di tesori, la docu serie torna da stasera su BLAZE

Torna da stasera alle 21.50 su BLAZE la docu-serie dal titolo A caccia di tesori dove Mike Wolfe e Frank Fritz vanno alla ricerca di oggetti da collezione e anticaglie di valore.

BLAZE (canale 127 di Sky) celebra il ritorno di American Pickers, ovvero Mike Wolfe, titolare di Antique Archaeology e il suo socio in affari, Frank Fritz. Negli States, specialmente lungo le strade secondarie, ci decine di magazzini e depositi ricchi di preziosi cimeli che attendono solo di essere scoperti tra pile di cianfrusaglie.

Gli esperti Mike e Frank girano l'America con il loro furgone per trovare queste gemme perdute e riportarle agli antichi splendori e venderle nei loro negozi. Attraverso questi oggetti, i luoghi incredibili e i racconti delle persone incontrate lungo il percorso, lo spettatore conosce più approfonditamente lo stile di vita e la storia americana.

A+E Networks Italia distribuisce tre canali tematici sul territorio italiano: HISTORY Channel, il canale che racconta le storie che cambiano la Storia, trasmesso in Italia dal 2003; Crime+Investigation, il primo canale italiano interamente dedicato al real crime e BLAZE, il canale di factual entertainment fatto di personaggi, affari e sfide bizzarre e divertenti. I canali lineari sono distribuiti su Sky assieme al contenuto fruibile in versione On Demand, mentre sulle piattaforme streaming Amazon Prime Video Channels e Mediaset Infinity+ (SVOD) sono distribuiti i marchi HISTORY Play, Crime+Investigation Play e BLAZE Play.