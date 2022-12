Ivandoe: Cartoon Network celebra i 30 anni di attività con l'uscita della serie in Prima Tv assoluta

Per festeggiare i 30 anni dalla nascita di Cartoon Network (607 di Sky), approda in esclusiva Prima TV sul canale la nuova, attesissima serie comedy prodotta dagli Hanna- Barbera Studios Europe: Ivandoe. L'appuntamento è per il 5 dicembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.40.

Lo show - tratto dagli shorts The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe - segue le avventure di un giovane cervo reale durante il viaggio più importante della sua vita. Prima di abdicare in suo favore, suo padre, il Re, decide di preparare Ivandoe alla vita da regnante temprandone il carattere con l'obiettivo di renderlo saggio e coraggioso.

Decide quindi di mandarlo in missione alla ricerca della magica piuma d'oro del temibile Re Aquila. Solo dopo averla trovata, infatti, Ivandoe potrà finalmente essere incoronato Re. Inizia così il viaggio del giovane che possiede un grande e smisurato ego ed è fermamente convinto di essere il più valoroso, bello, coraggioso e nobile guerriero mai visto prima.

Ad accompagnare il protagonista nella sua avventura, ci sarà Bert, un uccellino piccolo estremamente intelligente, scudiere fedele di Ivandoe e suo migliore amico. Insieme, i due attraverseranno la Foresta degli Gnomi, l'oscuro Bosco dei Troll, il Lago del Mistero ed incontreranno lungo la loro strada bizzarre creature come gnomi, principesse marine e una montagna parlante.

L'egocentrismo e l'eccessiva stima delle proprie capacità, metteranno Ivandoe spesso nei guai e spetterà proprio al piccolo Bert aiutarlo per risolvere la situazione. La personalità dirompente del protagonista, le situazioni spassose che si troverà ad affrontare attraversando un mondo decisamente unico ed originale, l'importanza della gentilezza e della lealtà, sono tra gli ingredienti di questo show dall'altissima qualità tecnica e di storytelling.

Lo show è un inno all'inclusione, alla diversità, all'accettazione di sé e, naturalmente, all'amicizia, senza dimenticare l'ironia e il divertimento. Un nuovo, imperdibile appuntamento all'insegna della comedy, con una serie che conquisterà i fan del canale dal primo momento attraverso le gesta degli eroi protagonisti, le appassionanti avventure reali e l'atmosfera da fiaba magica. Ivandoe è stata creata dagli animatori danesi Christian Bøving-Andersen ed Eva Lee Wallberg - che hanno iniziato la loro carriera nel mondo dell'animazione con la serie cult di CN Lo Straordinario Mondo di Gumball. La serie è stata sviluppata e scritta insieme al produttore esecutivo Daniel Lennard, che ha anche supervisionato lo sviluppo degli show Gumball e Apple & Onion.