Italian Allstars 4 Life, 50 artisti cantano Rino Gaetano per la Croce Rossa: oggi in TV e in streaming

Italian Allstars 4 Life è la raccolta fondi per la Croce Rossa in cui 50 artisti canteranno Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano: dove seguire l'evento oggi in TV e in streaming.

Italian Allstars 4 Life è la raccolta fondi per la Croce Rossa in cui 50 artisti si esibiranno sulle note di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano. Si potrà assistere all'evento oggi in Tv e in streaming. Amazon, con una donazione di 500mila euro, ha dato il via all'iniziativa e sarà proprio una delle piattaforme che renderà disponibile la diretta.

Dove vederlo in TV

L'anteprima televisiva del brano sarà proposta il stasera su Rai1 alle 20.30, dopo il Tg1.

Com'è nata l'iniziativa? Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano è stato uno dei pezzi più cantati durante i flash mob sui balconi che hanno caratterizzato la prima fase di questo periodo. L'idea di una versione all star del brano è stata lanciata dal giornalista Franco Zanetti attraverso il portale musicale Rockol, la sua proposta è stata accolta con entusiasmo da decine di artisti che hanno dato vita a Italian AllStars 4 life, l'evento benefico che si terrà oggi, 7 maggio, e i cui proventi saranno devoluti alla Croce Rossa italiana.

Dove vederlo in streaming

Oggi, 7 maggio, si potrà ascoltare il brano nel corso dell'evento di lancio in diretta collegandosi a questa pagina di Amazon a partire dalle 18:00, a cui parteciperanno molti dei cantanti che hanno aderito all'iniziativa. Ognuno potrà dare il proprio contributo, anche minimo, grazie al pulsante presente sulla pagina di Amazon.

Alle 20:30 sarà possibile ascoltare Ma il cielo è sempre più blu nella versione "collettiva" anche su RaiPlay.

Inoltre la nuova versione del brano, registrato a distanza, sarà disponibile su Amazon e sulle piattaforme delle principali associazioni industriali del settore musicale italiano a partire da venerdì 8 maggio e tutti i diritti saranno devoluti alla Croce Rossa Italiana.

Chi sono i 50 artisti coinvolti