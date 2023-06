I Golden Globe continueranno a esistere nonostante la fine dell'Hollywood Foreign Press Association

I Golden Globe Awards continueranno a esistere grazie a Dick Clark Productions e a Eldridge di Todd Boehly, nonostante la chiusura dell'Hollywood Foreign Press Association, l'organizzazione che era composta dai giornalisti esteri che lavoravano negli Stati Unti nel campo dello spettacolo.

I nuovi proprietari hanno ottenuto tutti i diritti e le proprietà legate al celebre premio cinematografico e televisivo.

Il futuro dei premi

La nuova Golden Globe Foundation porterà avanti la storia della Hollywood Foreign Press Association nelle attività benefice legate all'intrattenimento e "pianificherà, condurrà e produrrà gli annuali Golden Globe Awards".

L'ottantunesima edizione dei premi si svolgerà domenica 7 gennaio 2024.

Helen Hoehne, presidente della HFPA, ha dichiarato: "Siamo entusiasti nel chiudere questa transazione molto attesa e approvata dai membri e passare da un'organizzazione guidata dai membri a un'impresa commerciale".

Golden Globes: la storia dei premi della Hollywood Foreign Press Association

Jay Penske, CEO di Penske Media e di Dick Clark Productions, ha dichiarato: "La nostra missione è di continuare a creare la cerimonia di premiazione più dinamica della televisione dal vivo vista in tutto il mondo. Abbiamo un grandioso team che si occuperà di far crescere questo brand iconico e conquisterà spettatori vecchi e nuovi per celebrare il meglio della televisione e del cinema".