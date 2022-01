Golden Globe 2022: le previsioni sui vincitori nelle categorie televisive

Golden Globe: la statuetta del premio

Non solo il cinema: come sempre i Golden Globe, i prestigiosi premi assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association (l'associazione della stampa estera di Hollywood), ricompenseranno anche alcune fra le serie e le miniserie che si sono distinte maggiormente nell'annata appena trascorsa. Domenica notte, nel corso di una cerimonia in formato ridotto e priva di star, saranno resi noti tutti i vincitori di questa settantanovesima edizione del premio; pertanto, dopo i nostri pronostici sulle categorie cinematografiche, di seguito passiamo ad analizzare anche quelle riservate ai prodotti del piccolo schermo, tra potenziali favoriti e possibili sorprese. Eccovi dunque le nostre previsioni sui Golden Globe 2022 nelle categorie televisive.

Miglior Attrice Non Protagonista

Maid: un'immagine di Andie MacDowell

Partiamo da una categoria apertissima, in cui praticamente ciascuna candidata ha buone chance di vittoria: quella per la miglior attrice non protagonista. Kaitlyn Dever, Sarah Snook e Hannah Waddingham recitano in tre fra i titoli più elogiati dell'annata; così come una star quale Andie MacDowell, in lizza per la miniserie Maid. La caratterista Jennifer Coolidge ha attirato un'enorme attenzione in The White Lotus, e questo potrebbe garantirle una marcia in più nella corsa al premio; nel dubbio, tuttavia, noi proviamo a scommettere su Andie MacDowell.

Pronostico: Andie MacDowell, Maid (Runner-up: Jennifer Coolidge, The White Lotus)

Miglior Attore Non Protagonista

Squid Game: un'immagine di O Yeong-su

Con Billy Crudup e Mark Duplass, entrambi provenienti dal cast di The Morning Show, che rischiano di sottrarsi voti a vicenda, è probabile che la sfida per il miglior attore non protagonista si consumerà fra gli altri tre candidati. Sia Kieran Culkin (alla sua terza nomination per Succession), sia Brett Goldstein possono contare sulla vasta popolarità delle rispettive serie, ma noi azzardiamo un pronostico in favore di O Yeong-su, un veterano che in Squid Game ruba spesso la scena grazie a un personaggio-chiave.

Pronostico: O Yeong-su, Squid Game (Runner-up: Kieran Culkin, Succession)

Miglior Attrice di Miniserie/Film TV

Omicidio a Easttown: un'immagine di Kate Winslet

A dieci anni di distanza dal premio ottenuto in questa stessa categoria per Mildred Pierce, Kate Winslet sarà eletta nuovamente miglior attrice di miniserie/film TV? La star britannica è lanciatissima grazie alla miniserie poliziesca Omicidio a Easttown, che le è già valso un Emmy Award, ma i giurati dei Golden Globe potrebbero prediligere l'effetto-novità e attribuire il premio a Margaret Qualley, giovane protagonista di uno dei più recenti successi di Netflix, Maid. Secondo noi la Winslet è la favorita, ma l'esito resta alquanto incerto... senza contare l'ipotesi di una "terza incomoda", ovvero la Jessica Chastain di Scene da un matrimonio.

Pronostico: Kate Winslet, Omicidio a Easttown (Runner-up: Margaret Qualley, Maid)

Miglior Attore di Miniserie/Film TV

Dopesick: un'immagine di Michael Keaton

E al fianco della Chastain, in Scene di un matrimonio si distingue anche Oscar Isaac, che potrebbe puntare a fare il bis in una categoria che l'aveva già visto premiato per Show Me a Hero; ma è un ex-vincitore della categoria pure Ewan McGregor, di nuovo in competizione come miglior attore di miniserie/film TV per Halston, che gli aveva già fatto conquistare l'Emmy Award. A nostro avviso, tuttavia, il candidato con maggiori chance per il Golden Globe come miglior attore di miniserie/film TV è un altro grande nome del mondo dello spettacolo, ovvero Michael Keaton, in lizza per l'apprezzatissima miniserie sulla tossicodipendenza Dopesick.

Pronostico: Michael Keaton, Dopesick (Runner-up: Oscar Isaac, Scene da un matrimonio)

Miglior Attrice di Serie Comica

Hacks: un'immagine di Jean Smart

Candidata per la prima volta nella sua carriera al Golden Globe, la strepitosa Jean Smart dovrebbe imporsi senza troppa difficoltà come miglior attrice di serie comica per la sua irresistibile performance in una delle novità più applaudite del 2021, Hacks, che in precedenza le ha permesso di ottenere il suo quarto Emmy Award e che qui la vede concorrere insieme alla sua giovane co-protagonista, Hannah Einbinder. Chi potrebbe darle però del filo da torcere? Forse Elle Fanning, alla sua seconda candidatura consecutiva per l'ironico ritratto dell'Imperatrice Caterina la Grande nella serie The Great.

Pronostico: Jean Smart, Hacks (Runner-up: Elle Fanning, The Great)

Miglior Attore di Serie Comica

Ted Lasso: Jason Sudeikis in un'immagine della stagione 2

Già ricompensato un anno fa per la stagione inaugurale di Ted Lasso, riuscirà Jason Sudeikis a segnare il bis grazie al ruolo del carismatico coach di football protagonista dell'omonima serie di Apple TV+? Le sue chance sono altissime, per quanto a contendergli il Golden Globe come miglior attore di serie comica ci siano soprattutto due veterani della comicità americana: Steve Martin e Martin Short, co-protagonisti di una delle novità della scorsa estate, Only Murders in the Building. Tuttavia, la concorrenza interna fra i due attori potrebbe finire per giocare in favore di Sudeikis.

Pronostico: Jason Sudeikis, Ted Lasso (Runner-up: Martin Short, Only Murders in the Building)

Miglior Attrice di Serie Drammatica

Pose: un'immagine di Mj Rodriguez

Dopo aver sfiorato il premio due anni fa, ce la farà Jennifer Aniston a conquistare il Golden Globe come miglior attrice di serie drammatica? La serie di cui è protagonista, The Morning Show, ha raccolto ben quattro nomination per la sua seconda stagione, ma il responso della critica non è stato così entusiasta; e per i membri della HFPA potrebbe essere troppo forte la tentazione di premiare invece Mj Rodriguez per la stagione conclusiva di Pose, sancendo così una storica "prima volta" per un'attrice transessuale ai Golden Globe.

Pronostico: Mj Rodriguez, Pose (Runner-up: Jennifer Aniston, The Morning Show)

Miglior Attore di Serie Drammatica

Succession: Jeremy Strong in un'immagine della stagione 3

Si preannuncia ancora più combattuta, in compenso, la sfida per il Golden Globe come miglior attore di serie drammatica: un'altra cinquina in cui pressoché ogni candidato potrebbe coltivare ambizioni di vittoria. Billy Porter è alla sua terza nomination per Pose, mentre Lee Jung-jae può cavalcare l'onda di Squid Game; il cast di Succession, invece, schiera sia il veterano Brian Cox che Jeremy Strong, vincitore dell'Emmy Award nel 2020. E dal momento che Cox ha già ricevuto il Golden Globe due anni fa, per la HFPA questa potrebbe essere l'occasione giusta per ricompensare anche l'intensa performance di Jeremy Strong.

Pronostico: Jeremy Strong, Succession (Runner-up: Lee Jung-jae, Squid Game)

Miglior Miniserie/Film TV

Dopesick - Dichiarazione Di Dipendenza: Kaitlyn Dever e Michael Keaton in una scena

Con American Crime Story: Impeachment e La ferrovia sotterranea in pratica fuori dai giochi (per entrambi, si tratta dell'unica candidatura), il Golden Globe come miglior miniserie/film TV se lo contenderanno gli altri tre titoli: Dopesick per Hulu, Maid per Netflix e Omicidio a Easttown per HBO. La gara è assolutamente incerta; Dopesick e Maid sono entrambi successi molto recenti e hanno raccolto tre nomination a testa, ma l'aura di prestigio attorno a Dopesick e l'importanza del tema al centro del racconto (la lotta contro le dipendenze e le responsabilità delle aziende farmaceutiche) potrebbero fare la differenza e permettere alla miniserie firmata da Danny Strong di imporsi sugli altri candidati.

Pronostico: Dopesick (Runner-up: Maid)

Miglior Serie Comica

Ted Lasso: un'immagine della stagione 2

Sorpassato l'anno scorso da Schitt's Creek, ora Ted Lasso potrebbe prendersi la sua rivincita, conquistando il Golden Globe come miglior serie comica. La concorrenza, tuttavia, è temibile: Hacks potrebbe tentare il sorpasso, così come Only Murders in the Building (specialmente nel caso in cui Steve Martin o Martin Short dovessero avere la meglio nella competizione per il miglior attore).

Pronostico: Ted Lasso (Runner-up: Hacks)

Miglior Serie Drammatica

Succession: un'immagine promozionale della stagione 3

Sui cinque candidati al premio per la miglior serie drammatica, né Lupin, né The Morning Show sembrano godere del consenso sufficiente per poter puntare alla vittoria; e molto probabilmente pure la stagione finale di Pose dovrà 'accontentarsi' di un trofeo per uno dei suoi interpreti. Il vero duello, perciò, si consumerà tra il fenomeno televisivo di maggior successo del 2021, Squid Game, e la terza stagione della serie più lodata della HBO, Succession. Squid Game gode di un'immensa popolarità e potrebbe tagliare il traguardo anche in virtù dell'effetto-novità; ma se le cinque nomination di Succession sono indicative, il nostro pronostico va in favore di quest'ultimo titolo. A ogni modo, si preannuncia una sfida serratissima...

Pronostico: Succession (Runner-up: Squid Game)

