GFVip 6, Miriana Trevisan e Soleil Sorge eliminate. Davide Silvestri in finale: cosa è successo ieri

Nella puntata del 7 marzo, Miriana Trevisan e Soleil Sorge sono state eliminate dal Grande Fratello Vip 6, mentre Davide Silvestri è stato scelto dal pubblico come terzo finalista: ecco cosa è successo nella 47esima puntata e chi sono i nominati a rischio eliminazione.

La 47esima serata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con lo scontro tra Davide Silvestri e Lulù Selassié , i due si sono accusati reciprocamente di essere falsi, mentre la principessa etiope ha rinfacciato al coinquilino di "non essersi mai esposto", lui ha replicato dandole della "capricciosa".

Nella puntata del 7 marzo c'è stato anche il ritorno di Alex Belli. Dopo la parentesi egiziana, l'attore, vestito da santone , si è presentato nella casa più spiata d'Italia per un faccia a faccia (anche se separati da un vetro) con Soleil che, prima di incontrarlo, ha dovuto ascoltare la lettera che l'ex coinquilino le aveva scritto. Subito dopo, Belli e la Sorge hanno iniziato la solita telenovela: questo capitolo del programma è stato dedicato alla fine della loro 'amicizia speciale', la 'chimica artistica' tra i due sembra essere arrivata al capolinea, proprio in coincidenza con la fine del reality. Un copione scritto e recitato male .

Nel segmento successivo della puntata, si scopre il primo eliminato dal pubblico , il televoto ha punito Miriana Trevisan, ecco le percentuali: Jessica Selassié (46% dei voti), Davide (29%) e Miriana (25%). La Trevisan, fuori dalla casa, ha trovato ad aspettarla il figlio Nicola, accompagnato dall'ex marito, il cantante Pago, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Dopo l'esito del televoto i vipponi hanno dovuto scegliere il concorrente da mandare in finale, la scelta è caduta su Soleil, che si è scontrata con Davide, il meno votato dai vipponi. Alfonso quindi ha aperto questo televoto che ha decretato un finalista ed un eliminato.

Successivamente si passa alla vita e ai trascorsi di Lulù Selassié, seguiti dal focus sulla serata passata da Barù e Jessica nella capanna. Quando la linea torna nello studio, per Signorini arriva il momento di accogliere di Miriana. La prima eliminata della serata ha riabbracciato Biagio D'Anelli: i due si sono conosciuti e innamorati proprio sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello Vip 6.

Dopo l'incontro dei due innamorati, per Alfonso è arrivato il momento di annunciare l'esito dell'ultimo televoto. Il pubblico manda in finale Davide Silvestri con il 58% dei voti. Soleil è eliminata, per lei ha votato solo il 42% dei telespettatori. Davide Silvestri è il terzo finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, aggiungendosi a Lulù Selassié e Delia Duran.

Finale di puntata dedicato, come di consueto, alle nomination: i vipponi mandano al televoto, eliminatorio, Barù e Manila Nazzaro.