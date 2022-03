9Watts: i neon più cool e personalizzati per accendere le vostre idee

Nata nel 2020, 9Watts è un'azienda che si occupa della realizzazione di insegne al neonled; 9Watts è il presente del Made in Italy che brilla come stelle e brucia come luci al neon.

La luce è importante. Illuminare le tenebre contribuisce a "scaldare" l'animo umano e, in un certo senso, ad accendere le vostre idee. Per questo motivo, nel 2020 è nata 9Watts, azienda che si occupa della realizzazione di insegne al neonled ; 9Watts, tra l'altro, è anche un partner di NetAddiction e ha prodotto led personalizzati per la nostra testata.

Nata dalle ceneri nefaste del 2020, 9Watts illumina il passato e svela le intenzioni future. L'azienda italiana si occupa della realizzazione di insegne al neonled realizzate utilizzando un particolare tubo flessibile in silicone a cui viene data la forma grazie a un pannello di base fresato che conferisce così la forma desiderata. A questo scopo, 9Watts utilizza un pannello di plexiglass trasparente, rettangolare oppure sagomato intorno al font, in cui sono predisposti fori per il montaggio e la collocazione.

Il metodo di lavoro di 9Watts trova nella bozza la sua genesi. Dopo questa prima indicazione fornita dal cliente e una volta accettato il preventivo, il progetto sarà studiato e modificato gratuitamente sotto precisa indicazione a ogni step , passando alla produzione soltanto dopo aver ottenuto il miglior risultato possibile. Le scritte al led, tra l'altro, vengono interamente prodotte in Italia al momento dell'ordine.

Dal momento dell'acquisto a quello della spedizione, solitamente i tempi di attesa si aggirano intorno ai 20 giorni. Per quale motivo rivolgersi a 9Watts per un'insegna al neonled frutto del made in Italy? Perché il contesto contemporaneo incentiva l'industria e l'artigianato a stringere un forte connubio con i mondi dell'arte attraverso un linguaggio universale che proietta l'attenzione non più sul mero prodotto ma sul valore che la componente emozionale crea. È da questa visione che NW promuove e incentiva attivamente la ricerca e lo sviluppo di collaborazioni con artisti : designer, illustratori, fotografi, pittori, architetti, stilisti e personaggi all'avanguardia.

9Watts è lighting design, progresso generazionale e nuovo brand di Arcadia pubblicità che, da 30 anni, lavora nel campo della comunicazione visiva e nella realizzazione di insegne pubblicitarie. Le insegne sono realizzate utilizzando la Nine Led Flex Light Technology , prodotto innovativo composto da una strip led inserita verticalmente all'interno di un profilo flessibile in silicone che, oltre alla funzione di mero contenitore, funge anche da diffusore dell'illuminazione prodotta. La soluzione materica scelta come supporto per dar forma al Neon Led Flex è il plexiglass, una delle materie plastiche di maggior consumo.

I colori a disposizione per realizzare un'insegna al neonled, poi, sono i seguenti: rosso, giallo ocra, verde, fucsia, arancio, blu, azzurro, bianco freddo e bianco caldo contribuiranno a trasformare i vostri sogni in realtà.